Hậu trường phim của Song Hye Kyo

Đồng hành cùng Song Hye Kyo trên hành trình báo thù là Joo Yeo Jeong do Lee Do Hyun đảm nhận. Hai diễn viên được quan tâm khi chênh lệch 14 tuổi. Theo tờ Starnews, biên kịch Kim Eun Sook cảm thấy Song Hye Kyo và Lee Do Hyun khá đẹp đôi. Ảnh: Nate.