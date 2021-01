Hậu trường phim cổ trang ‘Bridgerton’

Phoebe Dynevor được truyền cảm hứng từ Keira Knightley: Phoebe Dynevor chia sẻ mình lớn lên cùng những bộ phim có Keira Knightley, và dùng những vai diễn của cô làm cảm hứng để diễn xuất. Nhân vật Daphne Bridgerton trên màn ảnh vì thế phảng phất ít nhiều hình ảnh Keira Knightley trong những vai cổ trang của Pirates of the Caribbean, Anna Karenina (2012), The Duchess (2008), Atonement (2007) và Pride and Prejudice (2005).