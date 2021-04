Hậu trường phim chuyển thể từ trò chơi ‘Dynasty Warriors’

Cổ Lực Na Trát vào vai Điêu Thuyền. Khán giả khen ngợi tạo hình và nhan sắc của người đẹp Tân Cương. Cô được nhận xét có sắc vóc phù hợp để hóa thân thành một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Theo On, trong thời gian ghi hình ở New Zealand, Cổ Lực Na Trát đã đổ bệnh do diện trang phục mỏng manh, phải đi chân trần nhiều giờ liền trên những ngọn núi tuyết băng giá.