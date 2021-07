Hậu trường phim 19+ của Han So Hee

Ở video hậu trường, hai nghệ sĩ trẻ cho thấy sự ăn ý ngay từ lần đầu hợp tác.

Ngày 12/7, My Daily đăng tải video hậu trường cảnh tình cảm của cặp diễn viên chính phim Nevertheless. Trong tác phẩm được gán mác 19+, Song Kang và Han So Hee có nhiều cảnh hôn và ân ái.

Trong video hậu trường, cặp sao tình tứ, thoải mái khi thực hiện các cảnh "nóng" tình cảm trên phim. Họ vui vẻ trò chuyện, tập luyện để chọn góc quay đạt hiệu quả cao và nhập tâm vào vai diễn khi máy quay bắt đầu.

Song Kang và Han So Hee nhiều cảnh thân mật. Ảnh: Insight.

Cả hai cố gắng tạo bầu không khí lãng mạn như một cặp đôi đang yêu nhau nồng cháy thực thụ trên phim trường. Insight đánh giá 2 ngôi sao sinh năm 1994 diễn xuất ăn ý, không bị khớp hay e ngại dù lần đầu hợp tác.

Nevertheless có một số tập được gắn mác 19+ (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi). Phim dựa trên webtoon cùng tên kể về Yoo Na Bi (do Han So Hee thủ vai) và Park Jae Un (Song Kang).

Yoo Na Bi được miêu tả là người không tin vào tình yêu nhưng luôn muốn thử cảm giác hẹn hò. Trong khi đó, Park Jae Un cho rằng chuyện hẹn hò rất phiền toái nhưng anh thích tán tỉnh những cô gái.

Theo Insight, Nevertheless không đạt tỷ suất người xem (rating) cao trên sóng truyền hình khi rating liên tục giảm, nhưng được chú ý ở mạng xã hội. Bộ phim đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng tìm kiếm phim truyền hình cho tuần cuối cùng của tháng 6. Tên tuổi của 2 diễn viên Song Kang và Han So Hee liên tục xuất hiện ở các trang tin tức và nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc.

Han So Hee và Song Kang đều sinh năm 1994. Nữ diễn viên 27 tuổi từng là người mẫu ảnh và nổi lên sau vai "tiểu tam" trong phim Thế giới hôn nhân. Trong khi đó, Song Kang trở thành gương mặt được yêu mến sau phim Love Alarm, Sweet Home