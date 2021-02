Hậu trường những video đẹp mắt của sao mạng

Các clip hậu trường nhắc nhở người xem rằng những sản phẩm hoàn hảo, bóng bẩy bạn thường thấy trên Internet trông rất lố bịch trong lúc ghi hình.

Vườn bách thảo Brooklyn - thiên đường cây xanh bên trong Công viên Prospect - nằm ẩn mình giữa thành phố New York xô bồ, cho đến khi hàng cây hoa anh đào của chúng nở rộ.

Khi ấy, hàng tá người đổ đến con đường hoa anh đào. Họ dán mắt vào điện thoại, xô đẩy nhau để cố gắng chụp những bức ảnh hoàn hảo nhất giữa khung cảnh ngập sắc hồng.

Bức tường hồng "hút khách" tại cửa hàng Paul Smith. Ảnh: HBO.

Vài năm trước, tạp chí Los Angeles ghi nhận tình trạng tương tự tại cửa hàng Paul Smith trên phố Melrose - nơi có bức tường màu hồng được xếp hạng là địa điểm xuất hiện trên Instagram nhiều nhất trong thành phố.

Mặc dù chỉ là một bức tường sơn hồng không hơn không kém, nó vẫn là điểm đến của vô số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, từ dân nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Họ không quên đem theo tripod và đèn vòng (ring light) để phục vụ công cuộc “sống ảo”.

Bức tường tại Paul Smith cũng nhiều lần xuất hiện trên một tài khoản Instagram có tên Influencers in the Wild (tạm dịch: Sao mạng trong không gian tự nhiên).

Tài khoản này chuyên ghi lại khoảnh khắc hậu trường của những video (có thể sẽ) nổi tiếng trên Internet.

Hầu hết video trên trang đều ghi hình những ngôi sao mạng từ xa, giống như “quan sát động vật hoang dã nguy hiểm ngoài tự nhiên”, theo New York Times.

Trong bài đăng gần đây, Influencers in the Wild cho thấy một người đàn ông sẵn sàng nằm sấp giữa Đại lộ 5 ở thành phố New York, chỉ để tìm góc chụp hoàn hảo cho cô gái mặc áo khoác đỏ tạo dáng cùng chú chó được chải chuốt kỹ càng.

Người đàn ông nằm bò ra đường để chụp ảnh. Ảnh: Influencers in the Wild.

Cung cấp một cái nhìn rất khác từ hậu trường

Tài khoản hơn 3,9 triệu người theo dõi này được quản lý bởi George Resch - một nhà sáng tạo meme nổi tiếng được biết đến với biệt danh Tank Sinatra. Anh nhận video hậu trường từ hàng triệu người theo dõi gửi đến, sàng lọc và đăng chúng lên các trang mạng xã hội.

Trong một buổi phỏng vấn với BuzzFeed, Resch chia sẻ rằng sự nổi tiếng của Influencers in the Wild đến từ “thực tế là ai từng hành động như vậy đều nghĩ: Tôi cá là mình trông hài hước lắm ở hậu trường”.

Và sự thật đúng như vậy. Hầu hết cảnh trong các video hậu trường được đăng tải đều bình thường, chỉ trừ ít nhất một nhân vật đang cư xử “bất bình thường” như thể anh/cô ấy đang diễn xuất hoặc làm người mẫu chuyên nghiệp.

Họ như thể đang đắm chìm trong một chiều không gian khác thế giới thực, nơi chỉ tồn tại những tấm hình hoàn mỹ, bóng bẩy.

Không ít người chỉ mặc nội y hoặc khỏa thân bất chấp thời tiết hay đang ở nơi công cộng. Ảnh: Influencers in the Wild.

Có những người liều mình mặc đồ bơi lao vào cơn bão tuyết để quay video, dù nguy cơ cao bị chết cóng. Hoặc trên đường phố Mundane, một người phụ nữ mặc độc bộ nội y đang “quằn quại” trước ống kính điện thoại như thể diễn trong một MV âm nhạc.

Influencers in the Wild cung cấp cho bạn một cái nhìn rất khác về những bức ảnh, video lộng lẫy mà sao mạng đăng tải.

Bạn sẽ biết được rằng để có một vị trí, góc chụp đẹp, họ sẵn sàng leo lên một núi rác, hoặc thứ loại đèn ánh sáng “nịnh mặt” diệu kỳ của họ ấy được lắp đặt, thiết kế bởi một người bạn, phụ huynh hoặc bạn đời vô cùng kiên nhẫn.

Bên cạnh đó, một số đối tượng trong các video đăng tải của Resch chỉ là những người bình thường.

Họ có thể dàn dựng cảnh phức tạp để quay chụp trang phục cho cửa hàng quần áo, hoặc đó là một phóng viên mảng ẩm thực đang tác nghiệp, buộc phải sử dụng đèn vòng để món ăn trông hấp dẫn hơn.

Đằng sau một bức ảnh đẹp của sao mạng là cả một công cuộc sắp đặt. Ảnh: HBO.

Hiện thật khó để phân biệt giữa nội dung truyền thông chuyên nghiệp và cách người bình thường ghi hình cuộc sống của họ, theo nhận định của New York Times.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Influencers in the Wild vẫn là một điều cần thiết. Nó nhắc nhở người xem rằng những video hoàn hảo, bóng bẩy bạn thường thấy trên Internet trông rất lố bịch trong lúc ghi hình, như một cặp cãi cọ khi chen vào khung hình sai thời điểm, hay thức ăn nguội ngắt trong lúc người chụp mày mò chỉnh ánh sáng…