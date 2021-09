Hậu trường Met Gala 2021

Sự kiện Met Gala với chủ đề In America: A Lexicon of Fashion diễn ra ngày 13/9 tại Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, New York, Mỹ. Dàn sao chuẩn bị váy áo cầu kỳ để tham dự sự kiện sau một năm hoãn tổ chức vì dịch Covid-19. Sau khi gây chú ý với những bộ trang phục được đầu tư kỹ, phong cách lạnh lùng ngoài thảm đỏ, Rosalía và hai người mẫu Kendall Jenner, Gigi Hadid thân thiết sau hậu trường.