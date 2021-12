Hậu trường màn biểu diễn treo dây nguy hiểm của Liz Kim Cương

Trên nền nhạc của ba ca khúc Can't be tamed - Fighter - Esperanza, tôi và nhóm vũ công thể hiện cuộc đấu tranh đòi lại công bằng và tự do của các nhân vật phe thiện. Biên đạo Lit Nguyễn vào vai ông chủ gánh xiếc - người đứng đầu phe phản diện.