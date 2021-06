Hậu trường ít biết về show thực tế hái ra tiền của nhà Kim Kardashian

Bí mật hậu trường của Keeping Up With The Kardashians được tiết lộ trước khi show truyền hình ăn khách khép lại sau 14 năm.

Theo People, 14 năm với 20 phần phim được lên sóng xoay quanh những câu chuyện thường ngày của đại gia đình Kardashian - Jenner, show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) sẽ phát hành tập cuối vào tuần này. Chương trình tạo nên tên tuổi của Kim, Kylie và các thành viên còn lại trong gia tộc giàu có. Nhiều biến cố xảy ra với họ cũng được đề cập như chuyện những người đàn ông đến và đi, với cuộc chia ly gần nhất giữa Kim và Kanye West. Kim Kardashian khóc khi nhắc đến đổ vỡ hôn nhân trong show. Ảnh: KUWTK. Hôm 8/6, trên The Sun đăng bài viết nhìn lại hành trình đã qua của KUWTK, trong đó đặt ra câu hỏi: "Làm thế nào để Kris Jenner và đội ngũ sản xuất đảm bảo mọi số phát sóng đều hay như tập phim cuối cùng?". Và những bí mật hậu trường đã được tiết lộ. Kim Kardashian kiểm soát toàn bộ chương trình Kris Jenner - mẹ của những ngôi sao quyền lực, chịu trách nhiệm đứng sau quản lý toàn bộ nhân lực, cũng như đảm bảo show được vận hành trơn tru theo năm tháng. Nhưng người kiểm soát mọi thứ diễn ra không ai khác ngoài Kim Kardashian. Thông thường, Kim sẽ trực tiếp làm việc với ê-kíp về đường dây kịch bản, hay nói cách khác là kể lại những câu chuyện xảy ra gần đó của gia đình họ, như Khloé đau đớn vì bạn trai ngoại tình, Kylie nổi nóng với Kendall... "Tôi nghĩ khi bạn hỏi tổ sản xuất, họ sẽ khẳng định rằng làm việc với tôi nhiều nhất. Chỉ có tôi mới biết được bí mật thầm kín của chị em. Có lần, khi Kourtney gặp chuyện, tôi đã bảo đội quay phim đến ngay nhà chị ấy", Kim tự tin nói trên The Hollywood Reporter. Kim Kardashian là người kiểm soát toàn bộ show. Ảnh: Hà My. Kim rất khó tính khi chọn cảnh quay, cô sẽ yêu cầu xóa đoạn có mình nếu chưa hài lòng về cách ăn mặc, hoặc tông make-up hôm đó. Cô nói thêm: "Tin tôi đi, tôi sẽ không nói dối đâu. Đã có lần tôi rời máy quay và phát hiện ra trên đầu có vết sưng khá to, và tôi đã yêu cầu cắt bỏ ngay cảnh ấy. Tôi quá chủ quan khi để lọt vào khung hình những khoảnh khắc xấu xí như vậy". Trong một bài phỏng vấn, Kim thừa nhận gia đình gặp khó khăn ở thời điểm ghi lại toàn bộ quá trình chuyển giới của bố dượng Caitlyn Jenner. Bà Kris - vợ Caitlyn, và cô con gái Khloé khóc, liên tục biểu lộ cảm xúc mạnh, khiến cho mạch phim trở nên tiêu cực. "Thực sự, chúng tôi không chỉnh sửa nội dung, nhưng có điều chỉnh đôi chút về phản ứng của Khloé bởi vì cô ấy quá khó chịu", bà chủ KKW Beauty kể. Nhiều cảnh được quay bằng iPhone KUWTK được ghi hình 24/24 trong những thời điểm nhất định, bởi vậy, gia đình Kim phải thuê thêm nhiều tay quay phim khác nhau để luân phiên trong công việc. Đối với một số cảnh, chỉ có một người quay bằng iPhone. Cựu giám đốc sản xuất của chương trình, Jeff Jenkins, tiết lộ với The Hollywood Reporter: "Có những ngày đoàn làm phim 30 người tụ tập ở một địa điểm để kiểm soát toàn bộ sự kiện, và đôi khi chỉ một người cầm iPhone ghi lại khoảnh khắc nào đó rất thân mật, chẳng hạn như Kim". Kim và gia đình tự quay bằng điện thoại. Họ cho rằng đây là giải pháp hiệu quả trong mùa dịch Covid-19 khi giảm được tiền thuê nhân lực, hạn chế tụ tập đông và không còn tình trạng máy móc chiếm chỗ. Có nhiều cảnh phim do Kim Kardashian dùng iPhone ghi lại. Ảnh: Time Magazine. Nhà sản xuất Farnaz Farjam nói rằng bà Kris Jenner là người nêu ra cách này. Nhưng dù không có tay quay phim chuyên nghiệp, nhà Kim vẫn phải thuê nhiếp ảnh gia và nhân viên công nghệ (mặc đầy đủ trang phục bảo hộ) đến nhà của từng người để lắp đèn và chân máy chuyên dụng cho iPhone. "Mỗi tuần một lần, họ đến nhà chúng tôi kiểm tra và lắp ráp thiết bị mới", bà Kris chia sẻ với tạp chí Elle. Theo New York Times, trước khi làn sóng Covid-19 lan đến Mỹ, trung bình đoàn phim ở nhà của chị em Kardashian - Jenner khoảng 10 đến 12 tiếng/ngày, hoặc nhiều hơn nếu có tình tiết mới. Những quy tắc khi quay hình Với mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của đại gia đình được ghi lại cho hàng triệu khán giả theo dõi, những phụ nữ nổi tiếng phải đảm bảo rằng họ luôn trong hình ảnh lung linh nhất. Kim tự make-up khi quay hình. Ảnh: Vogue. Bà Kris, 66 tuổi, tốn nhiều thời gian trang điểm trước giờ quay. Nhưng Kim lại hoàn thành việc đó nhanh hơn nhiều người nghĩ. Cô chỉ mất một tiếng để make-up, làm tóc và chọn trang phục. "Kim làm thật nhanh vì cô ấy rất bận, một giờ cho tất cả các bước làm đẹp. Lúc không phải buổi quay của Kim, cô ấy dành 2 giờ chăm sóc bản thân trước khi đến set quay", tờ New York Times thông tin. Kris, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall và Kylie tôn sùng chủ nghĩa tiện nghi và sạch sẽ. Nguồn tin The Sun kể các tầng biệt thự Hidden Hills của bà Kris luôn đẹp không tì vết. Chủ nhân căn nhà cho biết bất kỳ ai đến nhà bà đều phải mang dụng cụ trùm giày. Năm 2015, một nhà văn đến thăm cơ ngơi của mẹ Kardashian tiết lộ rằng mình được đưa mirco để ghi hình bởi một trợ lý sản xuất làm trong lĩnh vực bọc giày ở phòng phẫu thuật. Hình ảnh giả được dựng lên Tất cả thứ bên trong không gian ghi hình của họ đều là thật, nhưng khi người xem nhìn thấy cảnh quay từ phía trước của biệt thự, hiếm khi đó là một trong những ngôi nhà của Kardashian. "Họ từng quay bên ngoài cơ ngơi thật trong các phần phim đầu tiên, tuy nhiên, Kim gặp rắc rối với việc người hâm mộ liên tục gõ cửa, quấy phá nhà của cô. Vì vậy họ đã chọn phương án an toàn hơn cho những số sau", nguồn tin cho biết. Khi khán giả đặt câu hỏi về chuyện này trên Twitter, vợ cũ Kanye West cũng thừa nhận. Bà mẹ 4 con giải thích nguyên nhân: "Ngôi nhà cũ ở Beverly Hills của tôi chính là bối cảnh của show trong thời gian dài. Tuy nhiên, có rất nhiều người đã đứng trước cổng và bấm chuông hàng giờ đồng hồ, khiến tôi phải gọi cảnh sát nhiều lần". Không phải trả chi phí Gia đình Kardashian đã đi khắp nơi, từ Thái Lan, Austria, Anh đến đảo Bora Bora ở Thái Bình Dương trong 20 loạt phim. Chị em Kim phải bỏ tiền túi cho chuyến đi, công ty sản xuất Ryan Seacrest Productions và Bunim/Murray Productions không tài trợ cho khoản này. Trong một tập của phần 18, Kourtney đã phát cáu lên: "Tại sao tôi được gửi cho hóa đơn dài đằng đẵng này?". Theo The Sun, chi phí của những chuyến nghỉ dưỡng kết hợp ghi hình không nhỏ, nhưng chẳng là gì so với cát-xê họ nhận lại. Tờ Los Angeles Times đưa tin bà Kris đã đàm phán hợp đồng 300 triệu USD với kênh truyền hình cáp E! để sản xuất mùa thứ 17. Ước tính mỗi năm đại gia đình tai tiếng đem về hàng trăm triệu USD. Gia đình Kim được nhà sản xuất trả lương hậu hĩnh. Ảnh: Yahoo Movies. Một nguồn tin khác thân cận với nhà Kim chia sẻ thêm với tạp chí OK!: "Kể cả thành viên trong ê-kíp cũng được trả lương hậu hĩnh vì đơn vị phát sóng hiểu rằng họ phải làm việc vất vả thế nào". Năm 2018, bà Kris Jenner xác nhận thông tin trên là thật. Người phụ nữ quyền lực tâm sự với Huffington Post: "Tất cả nhân viên cũng được chúng tôi hỗ trợ thêm. Với khả năng của mình, chúng tôi đảm bảo cho ê-kíp làm việc trong môi trường tốt nhất, thù lao xứng đáng đối với những cá nhân có thể đặt niềm tin tuyệt đối". Nhưng để được đối đãi tốt, mỗi nhân viên phải ký thỏa thuận không tiết lộ nội dung và cam kết thông tin không bị rò rỉ trước giờ phát sóng.