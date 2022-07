Hậu trường cuộc gặp 'điên loạn' để tìm cách giúp ông Trump tại vị

Trước khi ông Trump lên tiếng giục người ủng hộ tới Điện Capitol, hai nhóm cố vấn đối đầu của ông đã có cuộc họp “điên loạn” tràn ngập tiếng quát tháo, lăng mạ và nước mắt.

Ngay cả với cách làm việc hỗn loạn đặc trưng của Nhà Trắng dưới thời ông Trump, cuộc họp ngày 18/12/2020 cũng vẫn là sự kiện “điên loạn”, theo New York Times.

Trong cuộc họp kéo dài hơn 6 tiếng tới quá nửa đêm, giữa các cố vấn phi chính thức và phụ tá của vị cựu tổng thống đã xảy ra màn tranh luận nảy lửa, tiếng cãi cọ trở thành quát tháo. Các bên lăng mạ nhau và thậm chí gần đến mức động chân tay. Một số người phải rời đi trong làn nước mắt.

Cuộc họp ngày 18/12/2020 đã trở thành bước ngoặt trong nỗ lực tuyệt vọng của ông Trump nhằm tại vị sau khi thất cử. Nội dung cuộc họp trước đó đã được truyền thông đưa tin, nhưng buổi làm việc ngày 12/7 của Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ đã đưa đến chi tiết mới về mâu thuẫn giữa các nhóm cố vấn đối đầu của ông Trump.

Cuộc họp bất thường tại Phòng Bầu dục

“Cuộc họp gay gắt đến nỗi tiếng quát tháo hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát”, Eric Herschmann, một luật sư của Nhà Trắng, ngày 12/7 làm chứng trước Ủy ban điều tra trong một video được ghi hình sẵn. “Những gì phía kia đề xuất, tôi thấy thật điên rồ”.

Ông Herschmann đang nhắc đến đề xuất để ông Trump chỉ đạo bộ trưởng Quốc phòng tịch thu các máy bỏ phiếu nhằm tìm kiếm chứng cứ gian lận, đồng thời bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để có thể khởi tố hành vi tội phạm liên quan.

Đề xuất này do 3 cố vấn không chính thức của ông Trump đưa ra, bao gồm bà Sidney Powell - cựu luật sư chiến dịch tranh cử của ông Trump, chuyên thúc đẩy thuyết âm mưu cho rằng Venezuela có kế hoạch can thiệp máy bỏ phiếu, ông Michael Flynn - cựu Cố vấn An ninh Cấp cao bị ông Trump sa thải trong tuần làm việc đầu, cùng ông Patrick Byrne - cựu CEO của web bán lẻ Overstock.com.

Bà Sidney Powell - cựu luật sư chiến dịch tranh cử của ông Trump, chuyên thúc đẩy thuyết âm mưu cho rằng Venezuela có kế hoạch can thiệp máy bỏ phiếu - làm chứng trong video được ghi hình sẵn trước Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ vào ngày 12/7. Ảnh: New York Times.

Đề xuất trên vấp phải sự phản đối quyết liệt của 3 phụ tá chính thức, gồm ông Herschmann, ông Pat Cipollone - cố vấn cho Nhà Trắng, và ông Derek Lyons - một cố vấn khác cho Nhà Trắng.

Các cuộc tranh luận nhanh chóng nổ ra sau khi nhóm bà Powell được cho vào Phòng Bầu dục mà không có hẹn trước vào ngày 18/12/2020. Ba người trao đổi riêng với ông Trump khoảng 15 phút thì các quan chức khác mới hay tin về cuộc gặp bất ngờ.

Ông Cipollone phải tức tốc tới ngay Phòng Bầu dục. “Khi tôi mở cửa, tôi thấy tướng Flynn. Tôi thấy bà Sidney Powell. Tôi rất không vui khi thấy những người đó đang ở Phòng Bầu dục”, ông Cipollone làm chứng trong video được ghi hình và phát trước Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ.

Ông Lyons và Herschmann sau đó cũng có mặt trong phòng. “Đây không phải là cuộc gặp thông thường’, ông Lyons kể lại. “Có lúc một số người còn quát tháo và lăng mạ nhau. Nó không giống như người ta ngồi trên ghế và tán gẫu với nhau”.

Kiên quyết cho rằng có gian lận bầu cử

Làm chứng trong video, bà Powell kể ông Trump “rất chú ý lắng nghe” những gì nhóm 3 người của bà muốn nói. Đây là những điều “dường như không ai khác nói cho ông ấy”, bà Powell kể.

Trong khi đó, ông Herschmann rất sửng sốt trước đề xuất mà nhóm của bà Powell đưa ra.

Người ủng hộ ông Trump gần Đài tưởng niệm Washington vào ngày 6/1/2021. Ảnh: New York Times.

“Tôi phải hỏi là có thật sự bà đang khẳng định đảng Dân chủ cấu kết với Venezuela và những người khác không? Một lúc nào đó, ông Flynn còn lấy ra tấm biểu đồ được cho là thể hiện các địa chỉ IP từ khắp thế giới đang liên lạc với nhau”, ông Herschmann kể.

Khi các cố vấn Nhà Trắng chỉ ra rằng bà Powell đã thua hàng chục vụ kiện thách thức kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, bà khẳng định “các thẩm phán ấy tham nhũng”.

“Tôi kiểu, chẳng lẽ tất cả đều thế?”, ông Herschmann nói. “Mọi vụ kiện bà từng kiện và thua tại đất nước này? Mọi thẩm phán trong số ấy đều tham nhũng? Kể cả những người do chúng ta bổ nhiệm ư?”.

Nhóm cố vấn Nhà Trắng còn phát hiện theo đề xuất của đối phương, bà Powell sẽ trở thành công tố viên đặc biệt. Ý tưởng này cũng vấp phải phản đối.

“Tôi không nghĩ là bà Sidney Powell sẽ nói rằng tôi thấy việc bổ nhiệm bà ấy làm công tố viên đặc biệt là ý tưởng hay”, ông Cipollone nói. “Tôi cho rằng bà ấy không nên được bổ nhiệm vào bất cứ vị trí nào”.

Patrick Byrne (phải) và Michael Flynn (giữa) tại một buổi tuần hành ủng hộ ông Trump ở Washington vào ngày 12/12/2020. Ảnh: USA Today.

Ông Cipollone còn làm chứng rằng ông thấy đáng báo động khi nhóm của bà Powell kiên quyết khẳng định đã có gian lận bầu cử khi không có chứng cứ.

“Khi những người kia cứ nói rằng có chứng cứ, câu trả lời (của chúng tôi) là thế nó đâu? Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ phải đưa ra chứng cứ hoặc ngậm miệng lại. Đó là quan điểm của tôi”, ông Cipollone nói.

Cánh Tây “điên loạn”

Ông Herschmann mô tả lại một khoảnh khắc đặc biệt gay gắt trong cuộc họp.

“Ông Flynn hét lên với tôi, bảo tôi là kẻ bỏ cuộc rồi cứ đi quanh tôi và quát. Tới một lúc nào đó, tôi không chịu nổi ông ấy nữa nên tôi quát lại: ‘Hoặc là ông tới đây hoặc ông ngồi ngay nó xuống’”, ông Herschmann kể.

Cassidy Hutchinson, phụ tá hàng đầu cho Mark Meadows, Chánh văn phòng Nhà Trắng, nói có thể nghe thấy tiếng quát tháo từ bên ngoài Phòng Bầu dục. Bà Hutchinson sau đó nhắn tin cho một phó chánh văn phòng rằng Cánh Tây đang “điên loạn”.

Sau khi cuộc họp bắt đầu, ông Rudolph Giuliani, luật sư riêng của ông Trump, được nhóm phụ tá Nhà Trắng gọi vào để phản bác bà Powell. Sau đó, cuộc họp chuyển địa điểm đến Phòng Roosevelt, Phòng Nội các và cuối cùng là khu vực nhà riêng tổng thống.

Ông Trump, khi ấy là ứng viên tổng thống, vứt một tờ giấy chứa kết quả thăm dò ý kiến trong sự kiện vào ngày 6/10/2016 ở New Hampshire. ẢNh: AFP.

Cuối buổi, bà Powell tin rằng mình đã được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt. Ông Trump cũng tuyên bố ông muốn bà ngồi vào vị trí ấy và được trao quyền tiếp cận thông tin mật, trong khi các phụ tá khác phản đối.

Theo lời khai của bà Powell, những người khác nói rằng kể cả khi điều đó xảy ra, họ cũng sẽ phớt lờ bà. Đáp lại, bà Powell nói sẽ “sa thải” họ ngay tại chỗ vì thái độ không tuân lệnh.

Sau đó, bà Powell kể ông Trump đã nói với mình một câu có nội dung đại khái là “Bà có thấy tôi phải đối mặt với điều gì đây không? Tôi liên tục phải xử lý những chuyện như thế đấy”.

Cuối cùng, ông Trump vẫn nhượng bộ và bác bỏ đề xuất của nhóm cố vấn phi chính thức. Nhưng sáng hôm sau, ngày 19/12/2020, vị tổng thống lên Twitter kêu gọi người ủng hộ tới Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, ngày Quốc hội Mỹ dự kiến phê chuẩn kết quả bỏ phiếu của đại cử tri.

“Hãy có mặt ở đó, sẽ rất hỗn loạn đấy!”, ông Trump viết.