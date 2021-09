Hậu trường cảnh Lưu Tư Mộ nhào lộn trên xe buýt ở 'Shang-Chi'

Tài tử người Canada gốc Hoa cho biết anh bị trầy xước tay chân, đầu gối sưng như quả bóng tennis khi thực hiện cảnh hành động trong "Shang-Chi".

Cảnh nhào lộn của Lưu Tư Mộ trong 'Shang-Chi' Lưu Tư Mộ gặp chấn thương khi quay đi quay lại cảnh mạo hiểm trên xe buýt.

Ngày 8/9, Screen Rant đưa tin Lưu Tư Mộ đăng lên trang cá nhân video hậu trường nam diễn viên tự thực hiện cảnh nhào lộn trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Video dài hơn 10 giây ghi lại cảnh tài tử người Canada gốc Hoa đeo dây bảo hộ, lao thẳng về phía trước đầu xe sau đó thực hiện cú nhào lộn.

Sau khi thực hiện thành công cảnh hành động, Lưu Tư Mộ được đạo diễn, trợ lý bên cạnh ủng hộ, cổ vũ. "Mỗi cảnh ngoạn mục trong phim là kết quả của hàng tháng trời tập luyện của tôi, đạo diễn, biên tập", anh viết dưới video.

Tài tử 32 tuổi nói thêm ban đầu anh nghĩ cảnh trượt khỏi đầu xe buýt là đơn giản, khi vào đóng lại hoàn toàn khác. Nam diễn viên bị trầy xước, đầu gối sưng như quả bóng tennis sau buổi diễn.

Trường đoạn trên xe buýt là cảnh quay ấn tượng của Lưu Tư Mộ. Ảnh: Disney Studios.

"Họ muốn kéo tôi ra khỏi xe buýt nhưng tôi phải làm đi làm lại nhiều lần để đảm bảo cảnh quay hoàn hảo. Tôi yêu từng phút giây trên phim trường", nam diễn viên viết.

Trước đó, nam ca sĩ đăng lên trang cá nhân video ghi lại quá trình chuẩn bị cho vai diễn siêu anh hùng châu Á đầu tiên của Marvel. "Các thế đòn, tốc độ và sức mạnh rất quan trọng. Tôi không tập luyện hùng hục chỉ để đô con hơn vì nhân vật cần nhiều sự dẻo dai. Tôi phải trải qua nhiều bài tập dài và đau đớn để đạt được trạng thái ấy", anh viết.

Ngoài việc đại thắng phòng vé, doanh thu mở màn vượt Fast & Furious 9, Shang-Chi nhận được nhiều lời khen từ các nhà phê bình. Phim do Lưu Tư Mộ đóng chính hiện được chấm 91% trên Rotten Tomatoes. ComicBook mô tả tác phẩm là “một trong những kịch bản gốc thú vị nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel”.