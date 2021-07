Hậu trường cảnh hôn trong phim 19+ của Han So Hee

Hậu trường cảnh hôn trong phim "Nevertheless" của Song Kang và Han So Hee đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cảnh hôn của Han So Hee và Song Kang Han So Hee và Song Kang đảm nhận vai chính trong phim "Nevertheless". Họ có nhiều cảnh thân mật.

Theo tin tức đăng bởi Insight ngày 3/7, ê-kíp sản xuất phim Nevertheless vừa tiết lộ hậu trường cảnh hôn của hai diễn viên chính Song Kang và Han So Hee. Bài viết của Insight đánh giá 2 ngôi sao sinh năm 1994 diễn xuất ăn ý dù lần đầu hợp tác. Đặc biệt, cảnh hôn của họ đang trở thành chủ đề được bàn tán trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc.

"Đây là lần đầu trái tim tôi rung động đến vậy khi xem một cảnh hôn trong bộ phim truyền hình", "Tôi thích phản ứng hóa học của 2 diễn viên", “Cảnh hôn rất ngọt ngào và ăn ý”, Insight trích một số bình luận của khán giả sau khi xem video hậu trường.

Hậu trường cảnh hôn của 2 diễn viên.

Theo Insight, Nevertheless không đạt tỷ suất người xem (rating) cao trên sóng truyền hình nhưng được chú ý ở mạng xã hội. Bộ phim đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng tìm kiếm phim truyền hình cho tuần cuối cùng của tháng 6. Tên tuổi của 2 diễn viên Song Kang và Han So Hee liên tục xuất hiện ở các trang tin tức và nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc.

Trước đó WikiTree đưa tin Nevertheless đạt rating 2,2% cho tập đầu chiếu ngày 19/6. Tập 2 lên sóng tối 26/6, rating thậm chí giảm xuống 1,3%.

Nevertheless có một số tập được gắn mác 19+ (hạn chế khán giả dưới 19 tuổi). Phim dựa trên webtoon cùng tên kể về Yoo Na Bi (do Han So Hee thủ vai) và Park Jae Un (Song Kang). Yoo Na Bi được miêu tả là người không tin vào tình yêu nhưng luôn muốn thử cảm giác hẹn hò. Trong khi đó, Park Jae Un cho rằng chuyện hẹn hò rất phiền toái nhưng anh thích tán tỉnh những cô gái.