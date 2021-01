Hậu trường 20 năm trước của ‘Harry Potter và hòn đá phù thủy’

Warner Bros. thất bại trong kế hoạch ghi hình bộ phim ở nhà thờ: Từng có thời gian, Harry Potter bị một số nhóm cực đoan gắn nhãn là thứ ma quỷ đục khoét tâm hồn trẻ thơ. Điều này khiến Harry Potter and the Sorcerer’s Stone không thể ghi hình tại Nhà thờ chính tòa Canterbury. Tháng 6/2000, The Guardian đưa tin ban quản lý di sản thế giới đã từ chối đề nghị được sử dụng tòa nhà làm bối cảnh ghi hình Harry Potter từ Warner Bros. Truyền thông đưa tin ban quản lý nhà thờ không muốn thánh đường tôn nghiêm của họ có liên quan đến các hoạt động dị giáo.