Hậu quả của cú bắt tay trị giá 335 triệu USD ở Kpop

“Sự hợp tác giữa HYBE và SM Entertainment sẽ biến đổi ngành công nghiệp Kpop như thế nào?” là tiêu đề bài viết mới trên tờ The Korea Times. SM Entertainment vốn là một trong ba công ty giải trí lớn và quyền lực nhất Hàn Quốc cùng JYP, YG. Tuy nhiên, giờ đây, ông lớn này biến thành mớ hỗn độn, theo nhận định của truyền thông Hàn Quốc.

Thời gian qua, HYBE - tập đoàn quản lý BTS - đã hoàn toàn thay đổi cuộc chơi ở Kpop. Từ “big 3” (chỉ 3 công ty giải trí quyền lực nhất), ngành giải trí và fan Kpop phải thừa nhận HYBE từ lâu đã chen chân, thậm chí có vị thế cao so với JYP, YG hay SM.

Thậm chí, mới đây, Lee Soo Man - người sáng lập SM Entertainment - vì những rắc rối nội bộ với các cổ đông trong công ty đã bán cổ phần cho HYBE. Theo truyền thông Hàn Quốc, quyết định của Lee Soo Man đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của SM nói riêng và Kpop nói chung.

The Korea Times đưa tin HYBE - ngôi nhà của gã khổng lồ Kpop BTS - thông báo mua 14,8% cổ phần của SM với giá 422,8 tỷ won ( 335,8 triệu USD ) từ người sáng lập công ty Lee Soo Man. Thỏa thuận này sẽ biến HYBE trở thành cổ đông lớn nhất của công ty đối thủ.

Trong một hồ sơ pháp lý mới công bố, HYBE cho biết mục đích thỏa thuận với Lee Soo Man là kết hợp khả năng cạnh tranh toàn cầu của hai công ty. Cả hai muốn trở thành những người thay đổi cuộc chơi trong làng nhạc pop quốc tế.

Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Lee Soo Man đe dọa có hành động pháp lý chống lại các giám đốc điều hành của SM. Lý do là các giám đốc điều hành đã bán 9,05% cổ phần của công ty cho Kakao, khiến gã khổng lồ trong ngành công nghệ Hàn Quốc trở thành cổ đông lớn thứ hai.

Lee gọi động thái này là bất hợp pháp và gây ra tranh chấp quản lý. Trước đó, các giám đốc điều hành quyết định chấm dứt hợp đồng với Lee Soo Man ở tư cách nhà sản xuất chính. Trước khi bán cổ phần cho HYBE, Lee Soo Man chỉ là cổ đông mà không có chức vụ ở SM Entertainment.

Lúc này, cuộc chiến giữa liên minh Lee Soo Man - HYBE với các giám đốc SM - Kakao đang được quan tâm nhiều nhất ở ngành giải trí Hàn Quốc. Vẫn phải chờ xem cuộc chiến giằng co giữa HYBE và Kakao sẽ diễn ra như thế nào, nhưng những chuyên gia trong ngành đang tranh luận. Họ băn khoăn đây liệu là một may mắn hay lời nguyền cho tương lai của Kpop.

Những người ủng hộ sự hợp tác HYBE và SM nói quyết định này sẽ nâng Kpop lên một tầm cao mới, trong khi các nhà phê bình cho rằng nó có thể dẫn đến tình trạng độc quyền, thâu tóm quyền lực và thiếu đa dạng.

Kim Jin Woo - giáo sư kinh doanh âm nhạc tại Học viện Nghệ thuật Seoul và là nhà nghiên cứu chính của Circle Chart - nói với The Korea Times: “Thỏa thuận này mang lại lợi ích cho cả hai bên và sẽ thúc đẩy sự phát triển toàn cầu của Kpop. Nhờ thành công chưa từng có của nhóm nhạc nam được đề cử giải Grammy BTS, HYBE có quyền truy cập miễn phí vào chuỗi cung ứng của thị trường âm nhạc toàn cầu. Kết hợp tài sản trí tuệ của các nghệ sĩ nổi tiếng SM như NCT, cả hai có thể tạo sức mạnh tổng hợp và gia tăng miếng bánh ở thị trường nước ngoài”.

Chuyên gia phân tích thêm: "HYBE có một số ngôi sao mới nổi, chẳng hạn NewJeans và Le Sserafim. Đã thành công rực rỡ nhưng họ vẫn chưa phải những nghệ sĩ lớn nhất trong nền âm nhạc toàn cầu. Họ cũng phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Nhật Bản về doanh số bán album. Xem xét những thực tế này, việc mang về những nhóm nhạc đã thành công của SM có thể là một giải pháp để HYBE duy trì sức mạnh trong khi các thành viên BTS vắng mặt".

Kim lưu ý HYBE không phải khách mời mà là một đối tác đầy triển vọng của SM. Theo ông, một công ty Kpop thường được dẫn dắt bởi nhà lãnh đạo có ảnh hưởng, bằng chứng là Bang Si Hyuk của HYBE và Park Jin Young của JYP Entertainment. Tuy nhiên, với sự ra đi của Lee Soo Man, SM dường như mất đi người lãnh đạo. Kakao và các công ty con lại thiếu một nhà lãnh đạo mạnh mẽ trong lĩnh vực giải trí để có thể phát triển SM.

Do đó, SM đang cần một người có thể nhanh chóng giải quyết tranh chấp. Bởi nếu tình trạng này kéo dài sẽ giáng đòn chí mạng vào danh tiếng của công ty và làm nản lòng các nghệ sĩ. Trong bối cảnh đó, Bang Si Hyuk dường như là lựa chọn tốt cho SM.

Trước những lo ngại về việc liên minh HYBE - SM có thể làm giảm sự đa dạng của Kpop, Kim phản đối. Ông chỉ ra HYBE hiện có rất nhiều công ty con và tất cả đều đảm bảo sự độc lập nhiều nhất có thể.

"NewJeans và Le Sserafim đều trực thuộc HYBE, nhưng họ khác biệt về hầu hết khía cạnh, từ phong cách âm nhạc đến concept. Có thể Lee Soo Man sẽ nắm quyền lãnh đạo SM dưới thời HYBE cho đến khi nghỉ hưu. Nhưng HYBE không có khả năng gây ảnh hưởng nhiều đến SM, trừ khi xảy ra trục trặc lớn", chuyên gia phân tích.

Lee Gyu Tag, giáo sư nghiên cứu văn hóa tại Đại học George Mason Hàn Quốc, đồng ý HYBE sẽ trao cho SM quyền tự chủ hơn là cố gắng biến đổi công ty này về màu sắc giống HYBE. Tuy nhiên, giáo sư không hoàn toàn yên tâm về quan điểm sự hợp tác này sẽ trở thành bước đệm cho sự phát triển hơn nữa của Kpop.

"Nếu SM trở thành công ty con mới của HYBE, HYBE có khả năng sẽ đi theo bước chân của các công ty âm nhạc đa quốc gia như Sony Music Entertainment (SME) và Universal Music Group (UMG). Giống như họ, HYBE sẽ tập trung vào việc tiếp thị và phân phối âm nhạc do các công ty con của mình sản xuất. Trong khi đó, công ty con xử lý các nhiệm vụ chính, chẳng hạn tuyển chọn và đào tạo thực tập sinh. Các công ty con sẽ ít có khả năng phát triển hệ thống Kpop. Mọi người có thể phải chờ xem phương pháp này sẽ mang lại những hậu quả gì", ông nói.

Chuyên gia đồng thời nhấn mạnh Kpop là ngành kinh doanh do người hâm mộ điều khiển và họ rất hay nói về những gì họ muốn. Hiện tại, một số người ủng hộ khả năng hợp tác của hai công ty, nhưng những người khác thì không.

"Vì họ luôn bày tỏ quan điểm và đôi khi, họ thậm chí hành động tập thể để phản đối một số quyết định của các công ty quản lý Kpop. Do đó, chúng ta sẽ phải xem xét lần này họ có thể ảnh hưởng như thế nào đến quyết định kinh doanh của các công ty khác nhau", giáo sư Lee bày tỏ.

