Hầu hết học sinh Lạng Sơn nghỉ học khi thời tiết xuống 4 độ C

Phần lớn các trường, trung tâm giáo dục tại Lạng Sơn đều cho học sinh nghỉ vì nhiệt độ ngoài trời chỉ ở mức 4-5 độ C. Tại Mẫu Sơn ghi nhận nhiệt độ -1,4 độ C.

Sở GD&ĐT Lạng Sơn thông tin sáng 8/1 hầu như tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS ở các huyện, thành phố đều đã cho học sinh nghỉ vì thời tiết rét đậm, rét hại. Một số ít các trường vẫn cho học sinh đi học là do đã lùi thời gian vào lớp và có điều hòa sưởi ấm.

Riêng khối THPT có 13/27 trường đã cho học sinh nghỉ. Ở khối giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp có 9/11 trung tâm cho học sinh nghỉ. Trong khi đó, các trường phổ thông dân tộc nội trú vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Tổng cộng trên toàn tỉnh có 418 trường với 133.693 học sinh phải nghỉ do tác động bất lợi của thời tiết.

Băng giá xuất hiện tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng 8/1. Ảnh: Nông Đức Thọ.

Với lý do tương tự, trong sáng nay, toàn bộ học sinh bậc mầm non và tiểu học ở Hải Phòng đều được cho nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Khối THCS, THPT vẫn đi học bình thường.

Ông Vũ Văn Trà, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, các trường sẽ chủ động cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ mà không cần đợi thông báo chung của sở.

"Đây đã là quy định chung của Bộ GD&ĐT, phụ huynh, nhà trường chủ động theo dõi dự báo thời tiết lúc 6h15 trên VTV để quyết định. Nếu các trường đều chờ lệnh của sở thì sẽ không kịp thời", ông Trà nói.

Trong khi đó, tại Lào Cai, nhiệt độ xuống thấp 4-5 độ C nhưng đa số các trường vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Ông Lê Mạnh Trường, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Lào Cai, cho biết sáng 8/1, học sinh của 7/9 huyện ở Lào Cai vẫn đến trường bình thường. Chỉ có huyện Mường Khương và Sapa cho học sinh nghỉ vì đang trong thời gian nghỉ sơ kết học kỳ I.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở vật chất phòng chống rét cho học sinh khá tốt. Khi trời rét đậm, rét hại, học sinh còn thích đến trường hơn ở nhà vì trường có quạt sưởi. Từ đầu mùa đông đến nay rất ít trường cho học sinh nghỉ", ông Trường thông tin.

Sáng 8/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết không khí lạnh cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm sâu. Trong đêm qua, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -1,4 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa.

Trong khi đó, Sa Pa (Lào Cai) ghi nhận mức nhiệt 3,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,5 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,2 độ C và nhiều nơi có nhiệt độ thấp nhất trong đêm dưới 5 độ C.

Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất trong đêm qua là 11 độ C. Trong ngày, nhiệt độ được dự báo dao động ở ngưỡng 10-13 độ C, trạng thái chủ đạo là rét hại.