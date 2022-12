'Hat-trick' dùng nhiều trong bóng đá, nhưng có nguồn gốc từ môn khác

Hat-trick là thuật ngữ được đề cập nhiều trên các trang báo sau trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina.

Hat-trick /ˈhæt ˌtrɪk/ (danh từ): Ghi bàn 3 lần trong một trận đấu

Định nghĩa:

Hat-trick được định nghĩa là trường hợp cầu thủ ghi ba bàn thắng trong cùng một trận đấu, đặc biệt là trong bóng đá. Hat-trick cũng được dùng để chỉ ai đó thành công đạt được điều gì đó ba lần.

Dù được sử dụng nhiều trong bóng đá, hat-trick lại có nguồn gốc từ môn thể thao cricket. Cụ thể, thuật ngữ bắt nguồn từ một trận đấu cricket vào năm 1858 tại Hyde Park Cricket Grounds. Trong trận đó, vận động viên H. H. Stephenson đã giành ba cú ăn điểm liên tiếp.

Người hâm mộ đã tạo ra một bộ sưu tập để tôn vinh chiến công xuất sắc của Stephenson. Sau đó anh được tặng một chiếc mũ bằng số tiền thu được từ bộ sưu tập. Chữ "hat" trong "hat-trick" tức là chiếc mũ mà Stephenson được tặng.

Đến thế kỷ 20, hat-trick trở nên phổ biến hơn khi được sử dụng trong bộ môn khúc côn cầu trên băng và những môn thể thao khác. Thời điểm này, nguồn gốc chính xác của thuật ngữ hat-trick lại trở nên gây tranh cãi.

Một thợ cắt tóc tên Henri ở Montreal (Canada) tuyên bố ông đã đặt ra thuật ngữ này sau khi thưởng một chiếc mũ cho tất cả cầu thủ ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu ở Montreal Forum. Biltmore Hats - một thương hiệu mũ ở Canada - cũng tuyên bố họ mới là người đặt ra thuật ngữ này. Để tiếp thị cho kiểu mũ mới, công ty hứa tặng mũ cho những cầu thủ ghi được 3 bàn thắng trong một trận đấu.

Tuy nhiên, Hockey Hall of Fame xác nhận hat-trick bắt nguồn từ một doanh nhân ở Toronto tên là Sammy Taft. Alex Kaleta - tiền đạo của đội Chicago Black Hawks - đã đến cửa hàng của ông Taft vào tháng 1/1946 nhưng đã phải quay về vì không có đủ tiền mua mũ. Ông Taft đã hứa sẽ tặng cho Kaleta một chiếc mũ nếu anh có thể ghi 3 bàn thắng vào lưới của đội Toronto Maple Leafs.

Kaleta đã ghi 4 trong số 5 bàn thắng cho đội ngày hôm đó. Dù thua cuộc trước đội Toronto Maple Leafs, cú hat-trick và câu chuyện cái mũ của Kaleta vẫn gây chú ý với giới truyền thông thời bấy giờ.

Ứng dụng của hat-trick trong tiếng Anh:

Ngày 18/12, khi chung kết World Cup 2022 kết thúc, nhiều trang báo đề cập thuật ngữ hat-trick khi nói về màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 1998 Kylian Mbappe.

Ví dụ, BBC đưa tin: Kylian Mbappe scores another penalty to complete his hat-trick as France make it 3-3 against Argentina in the World Cup final.

Dịch: Kylian Mbappe ghi một quả phạt đền khác để hoàn thành cú hat-trick, giúp Pháp tạm cầm hòa 3-3 với Argentina trong trận chung kết World Cup.

Tương tự, Reuters viết: "France forward Kylian Mbappe put in a performance for the ages in the World Cup final against Argentina, but it proved bitter-sweet as he left the game heartbroken, a hat-trick not enough to avoid defeat against Argentina who prevailed in a shootout".

Dịch: Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe đã có một màn trình diễn đáng chú ý trong trận chung kết World Cup với Argentina, nhưng trận đấu hơi cay đắng khi anh phải đau lòng rời sân. Cú hat-trick là không đủ để Pháp tránh thất bại trước Argentina - đội giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu.