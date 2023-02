Harvey Weinstein bị kết án 16 năm vì tội hiếp dâm

Harvey Weinstein, "ông trùm" một thời của Hollywood, hôm 23/2 đã bị kết án 16 năm tù vì tội hiếp dâm một nữ diễn viên ở Los Angeles năm 2013.

Ông Harvey Weinstein hầu tòa tại Trung tâm Tư pháp Hình sự Clara Shortridge Foltz ở Los Angeles, California, ngày 4/10/2022. Ảnh: Reuters.

Ông Weinstein đang thụ bản án tù 23 năm vì các tội danh liên quan đến tình dục khác ở New York. Bản án 16 năm tuyên hôm 23/2 sẽ được thi hành liên tiếp với bản án trước, theo Reuters.

Weinstein, 70 tuổi, ngồi trên xe lăn trong bộ quần áo tù màu nâu, tuyên bố mình vô tội và cầu xin “sự khoan hồng” của thẩm phán ngay trước khi bị tuyên án.

Trước đó, bồi thẩm đoàn ở Los Angeles hồi tháng 12/2022 đã kết luận Weinstein phạm tội hiếp dâm, cưỡng bức giao cấu và xâm phạm tình dục.

Các cáo buộc chống lại ông Weinstein bắt nguồn từ vụ hành hung một cựu người mẫu kiêm diễn viên, được xác định trước tòa là Jane Doe 1, tại một khách sạn ở Los Angeles vào tháng 2/2013.

Bản án 16 năm tù do Thẩm phán Tòa án Tối cao Lisa Lench đưa ra được xem là nhẹ hơn so với mức tối đa 24 năm mà các công tố viên đề nghị, nhưng vẫn cứng rắn hơn nhiều so mức án phạt mà các luật sư của Weinstein cố đạt được.

Phiên tòa hôm 23/2 là lần hiếm hoi mà các luật sư bào chữa thừa nhận tội lỗi của thân chủ tại phòng xử án, ngay cả khi bản thân ông Weinstein tiếp tục phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Trong tuyên bố trước tòa, Weinstein khẳng định ông không biết Jane Doe 1 và lập luận rằng cô đã dựng chuyện để lấy tiền.

"Đây là một câu chuyện bịa đặt. Jane Doe 1 là một diễn viên. Cô ta có thể dễ dàng khóc", Weinstein nói với thẩm phán. "Làm ơn đừng kết án tôi tù chung thân".

Harvey Weinstein, nhà sáng lập hãng phim Weinstein Company, từng là người đàn ông quyền lực hàng đầu ở Hollywood trước khi các hành vi quấy rối và lạm dụng tình dục của ông với các nữ diễn viên bị bóc mẽ.

Weinstein nói rằng tất cả cuộc gặp gỡ có liên quan tới tình dục của ông là đồng thuận.

Các cáo buộc về hành vi sai trái của Weinstein đã giúp thúc đẩy phong trào #MeToo, khuyến khích phụ nữ lên tiếng về hành vi quấy rối và tấn công tình dục của những người đàn ông quyền lực trong xã hội. Phong trào lan truyền trên mạng xã hội vào năm 2017.