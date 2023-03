Harry Styles phải lòng người mẫu Emily từ 8 năm trước

Cựu thành viên One Direction mới đây bị bắt gặp hôn Emily Ratajkowski tại Tokyo. Tuy nhiên, người hâm mộ phát hiện anh đã yêu thầm cô từ lâu.

Harry Styles bị bắt gặp hôn người mẫu hơn mình 3 tuổi. Ảnh: Independent.

Harry Styles đã có tình cảm với người mẫu Emily Ratajkowski từ 8 năm trước, Pagesix đưa tin ngày 26/3 (theo giờ Mỹ).

Cụ thể, tài khoản Instagram @notskinnybutnotfat vừa đào lại một video được đăng tải vào cuối năm 2014. Trong đó, Harry cùng các thành viên One Direction trả lời phỏng vấn Telehit. Anh được hỏi liệu có đang yêu thầm người nổi tiếng nào không. “Emily Ratajkowski”, giọng ca As It Was trả lời không do dự.

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ và thích thú. “Tôi rất mừng cho Harry. Cuối cùng anh ấy đã biến điều này thành hiện thực”, một tài khoản viết.

Mối quan hệ giữa Harry Styles và Emily Ratajkowski trở thành chủ đề bàn tán kể từ khi Daily Mail đăng tải đoạn clip hai người khóa môi trên đường phố Tokyo. Bộ đôi xuất hiện với trang phục đời thường đơn giản. Nguồn tin tiết lộ Harry có mặt tại Nhật Bản để thực hiện concert Love on Tour.

Trước khi quen Harry, Emily từng hẹn hò nhiều người nổi tiếng khác. Ảnh: Vanity Fair.

Sinh năm 1994, Harry Styles nổi tiếng toàn cầu khi từng là thành viên của nhóm nhạc nam One Direction. Tới nay, anh đã phát hành một số album với đĩa đơn lập kỷ lục trên các BXH âm nhạc trong và ngoài nước. Ngoài ra, Harry còn lấn sân diễn xuất khi tham gia các dự án như Cuộc di tản Dunkirk, Em yêu đừng sợ và My Policeman.

Bạn gái tin đồn của anh, Emily Ratajkowski, sinh năm 1991 và là một nữ diễn viên, người mẫu nước Mỹ. Trước khi bị bắt gặp hôn Harry, cô đã ly hôn Sebastian Bear-McClard. Chân dài cũng từng gặp gỡ Brad Pitt, hẹn hò Pete Davidson, Eric Andre và một số người đàn ông khác.