Harry Styles hẹn hò bà mẹ hai con

Nữ diễn viên Olivia Wilde có hai con với người yêu cũ, ngôi sao Jason Sudeikis. Cô thậm chí từng kết hôn với một hoàng tử.

Olivia Jane Cockburn sinh năm 1984 tại New York. Cha cô là biên tập viên tạp chí Anh Andrew Cockburn và mẹ cô, Leslie Cockburn, là nhà báo điều tra và sản xuất phim. Ông nội của cô, Henry Arthur Blake, thậm chí còn là thống đốc.

Nghệ danh của cô là Olivia Wilde, được biết đến nhờ các vai diễn trong loạt phim truyền hình The OC và The Girl Next Door. Sau đó, cô tiếp tục thành công hơn với Cowboys & Aliens và một vai trong Alpha Dog cùng Amber Heard.

Năm 2019, cô đạo diễn bộ phim đầu tiên có tên Booksmart. Thành công từ bộ phim đã giúp cô giành được giải thưởng Tinh thần Độc lập cho Phim truyện đầu tay hay nhất.

Olivia Wilde đã ủng hộ quyết định mặc váy của bạn trai Harry Styles. Ảnh: Vanity Fair.

Chồng cũ và bạn trai

Olivia Wilde kết hôn với hoàng tử Italy, nhà làm phim - Tao Ruspoli, trong khoảng thời gian 2003-2011. Sau 8 năm mặn nồng, nữ diễn viên ly hôn hoàng tử Italy do không chịu nổi áp lực cuộc sống hoàng gia châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2013 với Marie Claire, nữ diễn viên đã chia sẻ về những bài học rút ra từ sự đổ vỡ: "Tôi kết hôn khi mới 19 tuổi. Có nhiều khó khăn diễn ra trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Tôi đã gắng gượng để không bỏ cuộc nhưng cuối cùng, tôi không còn chịu đựng được. Tôi biết ơn những nỗi đau vì nó giúp tôi can đảm hơn để bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó".

Cả hai quyết định ly hôn sau 8 năm là vợ chồng. Ảnh: Themoney.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với hoàng tử Italy năm 2011, tháng 5 năm đó, cô gặp gỡ Jason Sudeikis tại bữa tiệc đêm chung kếtSaturday Night Live. Cả hai trúng tiếng sét ái tình, bắt đầu hẹn hò và đính hôn vào tháng 1/2013.

"Trái ngọt" cho tình yêu của họ là hai người con Otis và Daisy, lần lượt chào đời vào năm 2014 và 2016.

Vào cuối năm 2020, tin tức xuất hiện rằng Sudeikis và Wilde đã kết thúc hôn ước của họ sau bảy năm. Hai ngôi sao chia tay trong êm đẹp. Họ vẫn gặp gỡ nhau thường xuyên để nuôi dạy con và thậm chí bị giới truyền thông chụp ảnh ôm hôn nhau nhiều lần.

Jason Sudeikis và Olivia Wilde kết thúc mối quan hệ vào năm 2020 sau khi đính hôn 7 năm. Ảnh: Vanity Fair.

Kiên trì trong việc làm mẹ

Olivia Wilde có hai con với nhà biên kịch kiêm diễn viên Jason Sudeikis. Gần đây, cô cảm thấy thất bại trong việc nuôi dạy con cái. Cô chia sẻ trên mạng xã hội lời nhắn nhủ ngọt ngào đến hai con và lời khuyên cho các bậc cha mẹ khác: "Tôi biết thật khó khăn và đôi khi bạn cảm thấy thất bại nặng nề trong việc nuôi dạy con. Chúng rất đáng yêu và bạn cần mạnh mẽ để yêu thương chúng nhiều hơn".

Nữ diễn viên sinh năm 1984 nhận được sự giáo dục tốt từ gia đình. Cô lớn lên giữa Washington và Ireland, học cùng trường nội trú với cả George Bush Sr. và George W. Bush. Thậm chí, cô còn được nhà văn nổi tiếng Christopher Hitchens chăm sóc.

Wilde đang nuôi dạy những đứa con bằng chính nghị lực. "Tôi muốn con lớn lên với suy nghĩ rằng con gái có thể là Batman và con trai có thể là Wonder Woman. Đối với tôi, bình đẳng giới không gây tranh cãi hay mang tính chính trị - đó chỉ là lẽ thường".

Olivia Wilde hạnh phúc với hai người con. Ảnh: Pop Sugar.

Quyết liệt bảo vệ bạn trai Harry Styles

Olivia Wilde gặp gỡ Harry Styles lần đầu trên phim trường Don't Worry Darling vào tháng 9/2020. Cả hai công khai mối quan hệ khi cùng nhau dự đám cưới vào tháng 1/2021.

Cô đã bảo vệ cựu thành viên One Direction trong cuộc phỏng vấn với Vogue, sau khi Harry Styles xuất hiện trên trang bìa tạp chí với một chiếc váy.

"Đối với tôi, Styles hiện đại và tự tin trong mọi trang phục. Trong thời gian quen nhau, tôi thực sự không thấy bất kỳ tính cách độc hại nào từ anh ấy", cô nói.

Tháng 4, Harry Styles tiết lộ suy nghĩ về mối quan hệ với Olivia Wilde. "Tôi thực sự hạnh phúc vào lúc này. Đây là lần đầu tôi cảm thấy mình đang sáng tác và đưa âm nhạc ra khỏi những rào cản truyền thống. Tôi gặp được người trân trọng giá trị của mình và từ đó, tôi cảm thấy như được giải phóng".