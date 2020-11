Harry Styles được tạp chí Mỹ vinh danh

Cựu thành viên One Direction được tạp chí Variety vinh danh là “hitmaker của năm” sau thành công từ hai ca khúc “Adore You” và “Watermelon Sugar”.

Trang Metro đưa tin nam ca sĩ Harry Styles được tạp chí Variety vinh danh là hitmaker của năm. Album phòng thu Fine Line của nam ca sĩ được đánh giá cao, đặc biệt là hai ca khúc Adore You và Watermelon Sugar.

Sự đột phá của ngôi sao người Anh sẽ được giới thiệu kèm bài phỏng vấn trong ấn phẩm Hitmakers phát hành ngày 2/12. Sự kiện vinh danh dự kiến diễn ra một ngày sau đó.

Ca sĩ người Anh gặt hái thành công sau khi rời nhóm One Direction. Ảnh: Vogue.

"Năm nay, ngành công nghiệp âm nhạc đã thay đổi. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ, giám đốc sáng tạo, giám đốc điều hành vẫn tạo ra những bài hát mới trong hoàn cảnh khó khăn", biên tập viên Shirley Halperin của Variety cho biết.

Cùng với Harry Styles, sự kiện Hitmakers của Variety năm nay còn trao giải cho nhiều nghệ sĩ khác. Theo đó, Roddy Ricch được vinh danh là nghệ sĩ đột phá, Blinding Lights của The Weeknd được bình chọn là ca khúc của năm, còn Lewis Capaldi được vinh danh là nhạc sĩ của năm.

Bộ phận đứng sau thành công của các ca sĩ cũng được Variety vinh danh. Ron Perry của Columbia Records được chọn là giám đốc điều hành của năm, hay Wassim “Sal” Slaiby sẽ nhận giải quản lý của năm.

Sau bộ phim Dunkirk (2017), nam ca sĩ 27 tuổi sẽ tiếp tục đóng phim.

Trong năm nay, Harry Styles gặt hái thành công ở lĩnh vực âm nhạc và bận rộn với các dự án phim ảnh. Anh chuẩn bị xuất hiện trong bộ phim Don't Worry Darling. Tuy nhiên dự án phải tạm ngừng sản xuất vì có nhân viên mắc Covid-19.

Diễn viên người Anh cũng được cho là sẽ đóng cặp với Lily James trong phim My Policeman lấy đề tài LGBTQ+. Nguồn tin khác lại khẳng định ngôi sao 26 tuổi sẽ đóng chính trong bộ phim truyền hình Faster, Cheaper, Better do Dan Gilroy viết kịch bản và làm đạo diễn.