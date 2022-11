Harry Styles chia tay bạn gái hơn 10 tuổi

Những ưu tiên khác nhau đã đẩy mối quan hệ giữa Harry Styles và đạo diễn "Don't Worry Darling" ra xa dần. Họ quyết định dừng lại sau hai năm yêu.

Harry Styles và Olivia Wilde.

Ca sĩ Harry Styles và Olivia Wilde, nữ diễn viên lớn hơn anh 10 tuổi, đã chia tay sau 2 năm bên nhau, Page Six đưa tin. Bộ đôi để mối quan hệ được nghỉ ngơi và hiện tại, họ chỉ muốn tập trung vào mục tiêu riêng trong sự nghiệp, cuộc sống.

"Harry vẫn đi lưu diễn và đang ở nước ngoài. Trong khi đó, Olivia ở Mỹ, tập trung chăm sóc những đứa con và công việc riêng. Olivia chủ yếu làm việc ở Los Angeles. Cả hai chia tay trong yên lặng", nguồn tin cho biết.

Dù đã đường ai nấy đi, Styles và bà mẹ 2 con vẫn xem nhau là bạn thân. Người trong cuộc tiết lộ thêm: "Chỉ vì những ưu tiên khác nhau, họ buộc phải rời xa nhau dù vẫn còn tình cảm".

Harry Styles và Olivia Wilde thời còn bên nhau. Ảnh: Page Six.

Giọng ca As It Was lần đầu gặp Olivia Wilde là trên phim trường Don't Worry Darling - phim do Wilde làm đạo diễn - vào tháng 9/2020. Họ công khai mối quan hệ khi cùng nhau dự lễ cưới vào tháng 1/2021.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 4, cựu thành viên One Direction bày tỏ rằng anh thật sự hạnh phúc với mối tình này. "Đây là lần đầu tôi cảm thấy mình đang sáng tác và đưa âm nhạc ra khỏi những rào cản truyền thống. Tôi gặp được người trân trọng giá trị của mình và từ đó, tôi cảm thấy như được giải phóng", anh chia sẻ.

Chuyện yêu của Styles và Wilde từng trải qua sóng gió liên quan đến bộ phim Don't Worry Darling. Florence Pugh, nữ diễn viên trong phim, có mâu thuẫn với Wilde. Wilde phải giải quyết vấn đề này và bị áp lực dư luận, khiến tình cảm của cô và Styles đôi khi sứt mẻ.

Một tháng trước khi hai người chia tay, cánh phóng viên phát hiện Wilde tới cổ vũ bạn trai ở show nhạc Harryween tại Los Angeles. Trong thời gian yêu nhau, họ thường xuyên được nhìn thấy tay trong tay, không ngại trao nhau cử chỉ thân mật nơi công cộng.