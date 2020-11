Harry Styles bị cách ly 14 ngày

Nam ca sĩ và các thành viên của dự án "Don't Worry Darling" phải cách ly sau khi có nhân viên trong đoàn làm phim mắc Covid-19.

Ngày 5/11, The Sun đưa tin Harry Styles cùng Florence Pugh, Chris Pine, KiKi Layne... đang gấp rút quay phim Don't Worry Darling ở Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên, đoàn phim gặp nhiều rắc rối khi một thành viên được xác nhận nhiễm nCoV.

Theo Deadline, nhân viên này bị phát hiện nhiễm bệnh trong quá trình kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đoàn làm phim đã tuân thủ quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhưng không tránh khỏi sự cố. Hãng phim New Line quyết định tạm ngừng sản xuất bộ phim để đảm bảo an toàn cho diễn viên và cả ê-kíp.

Harry Styles tuân thủ quy tắc cách ly khi quay phim ở Los Angeles. Ảnh: Mega.

Nguồn tin cho biết không ai trong dàn diễn viên chính nhiễm nCoV tại thời điểm kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên, những người có tiếp xúc gần với nhân viên nhiễm bệnh (trong đó có Harry Styles) phải cách ly 14 ngày để theo dõi.

Don't Worry Darling là dự án tâm lý, kinh dị của đạo diễn Olivia Wilde. Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1950, kể về hành trình nhận ra những điều kỳ lạ ở nơi sinh sống của bà nội trợ Alice (Florence Pugh thủ vai).

Trong phim, Harry Styles được miêu tả là "người chồng đẹp như tranh" đang che giấu bí mật đen tối.

Thông tin thành viên nhóm One Direction tham gia phim được xác nhận hồi đầu tháng 9. Ca sĩ 26 tuổi thay thế Shia LaBeouf, nam diễn viên được lựa chọn ban đầu, không thể tham gia do lịch trình bận rộn.

Harry Styles đóng phim điện ảnh lần đầu tiên hồi năm 2017. Ảnh: AP.

Đây là lần thứ hai Harry Styles chạm ngõ điện ảnh. Trước đó, anh ghi dấu ấn khi xuất hiện trong phim Dunkirk (2017) của Christopher Nolan. Gần đây, ca sĩ người Anh bắt đầu tấn công sang lĩnh vực diễn xuất.

Thành viên One Direction được cho là sẽ đóng cặp cùng Lily James trong phim My Policeman lấy đề tài về LGBTQ+. Nguồn tin khác lại khẳng định ngôi sao 26 tuổi sẽ đóng chính trong bộ phim truyền hình Faster, Cheaper, Better do Dan Gilroy viết kịch bản và đạo diễn.