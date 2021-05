'Harry Potter' và những cuốn sách từng bị cấm lưu hành

Alice lạc vào xứ sở thần tiên (Lewis Carroll): Cuốn sách dành cho trẻ em kể về cuộc phiêu lưu lý thú của cô bé Alice vào hang thỏ đã làm say mê bao thế hệ từng bị cấm vì nhiều lý do. Năm 1931, tỉnh trưởng tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ra lệnh cấm phát hành cuốn sách vì "động vật nói tiếng người và được đặt ngang hàng con người là điều không thể chấp nhận". Đến năm 1960, cuốn sách lại bị một số trường học tại Mỹ loại bỏ với lý do "chứa những ám chỉ đầy khiêu khích về việc sử dụng chất kích thích". Ảnh: Simonandschuster.