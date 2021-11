'Harry Potter và hòn đá phù thủy' tròn 20 năm

Phim "Harry Potter và hòn đá phù thủy" đã đặt nền móng cho những thành công tiếp theo của đế chế Harry Potter kéo dài suốt hai thập kỷ qua.

Ngày 4/11/2001, Harry Potter và hòn đá phù thủy - phim đầu tiên trong chùm phim dựa trên tựa sách bán chạy nhất của nhà văn J. K. Rowling - được ra mắt tại rạp chiếu phim Odeon Leicester Square ở London, Anh.

Theo SCMP, khi các diễn viên trẻ Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint xuất hiện, đó là sự khởi đầu của cơn sốt mang tên Harry Potter, khởi đầu cho hành trình điện ảnh kỳ diệu giúp nâng tầm sự nghiệp các ngôi sao, tạo ra các nhượng quyền thương mại, mở công viên giải trí và ảnh hưởng đến sự lớn lên của cả thế hệ.

Việc đưa tiểu thuyết Harry Potter lên màn ảnh rộng là công việc của rất nhiều người, bắt đầu với J. K. Rowling và nhà biên kịch Steve Kloves. Song song viết kịch bản cho Wonder Boys - kịch bản mà ông đã nhận được đề cử Oscar, Kloves còn phải chuyển thể Harry Potter thành phim trong thời gian ngắn với biết bao áp lực.

J. K. Rowling - "mẹ đẻ" của tiểu thuyết và loạt phim Harry Potter. Ảnh: SCMP.

“Jo (Rowling) từng lo lắng khi tôi đưa cô ấy đến Los Angeles để gặp Steve Kloves", David Hayman, nhà sản xuất của phim, kể lại. Ông nói thêm: "Cô ấy hiểu Steve là đồng nghiệp và người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sách của cô lên phim. Khi họ gặp nhau, Jo nhận ra cô đã thực sự tìm thấy một người tốt bụng".

Những người tạo nên thành công cho phim

Trở lại tháng 8/2000, đội ngũ sản xuất của phim cùng dàn diễn viên Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint tham gia cuộc họp báo đầu tiên trước truyền thông.

Vào vai chính Harry Potter, Radcliffe với cặp kính cận dày cộm, 11 tuổi, có phần ngại ngùng khi được hỏi liệu có tiết kiệm khoản tiền hậu hĩnh từ phim hay không. "Có lẽ", Daniel đáp bằng chất giọng hơi run. Trong khi Watson và Grint ngồi bên cạnh, được mô tả rất tự tin trước ống kính.

Khép lại Harry Potter và hòn đá phù thủy, Radcliffe trở nên dạn dĩ và hòa đồng hơn với hai người bạn. Họ cùng nhau lớn lên trong sự nhạy cảm của những tâm hồn lãng mạn. Trả lời SCMP, Radcliffe nói giờ đây anh đã hiểu lý do tác phẩm của Rowling lại có sức hấp dẫn đến vậy.

"Xét ở khía cạnh nào đó, phim đã trở thành hiện tượng khi khai thác chi tiết về thế giới phép thuật. Những cảnh quay ăn sâu vào ý thức của các diễn viên và khán giả, được kể đi kể lại từ thế hệ này sang thế hệ khác", Radcliffe chia sẻ.

Rupert Grint và Daniel Radcliffe trong một cảnh của Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Phim có mức đầu tư 125 triệu USD và thu về tới hơn 1 tỷ USD toàn cầu. Ảnh: AP.

Không chỉ khen ngợi nét diễn của Radcliffe, đạo diễn Chris Columbus dành lời có cánh khi gọi Emma Watson là "tài năng nước Anh". Ông còn gửi câu cảm ơn đặc biệt đến dàn diễn viên tên tuổi đã góp phần vào thành công của phim, như Alan Rickman (vai Severus Snape), Richard Harris (vai Albus Dumbledore), Maggie Smith (vai Minerva McGonagall).

Theo SCMP, ngoài vai diễn Harry Potter, rất nhiều người cũng thèm khát vị trí đạo diễn cho loạt phim. Steven Spielberg từng được cân nhắc cho vai trò này nhưng cuối cùng hợp đồng đến tay Chris Columbus (người đứng sau thành công phim Home Alone).

Chris Columbus đạo diễn cho cả hai phần Harry Potter và hòn đá phù thủy và Harry Potter và phòng chứa bí mật, Alfonso Cuarón đạo diễn phần 3, phần 4 được chỉ đạo bởi Mike Newell và David Yates là người chỉ đạo 4 phần phim cuối cùng của loạt phim Harry Potter.

"Sự dẫn dắt ban đầu của Chris Columbus có ý nghĩa quan trọng. Ông đã giúp Harry Potter và hòn đá phù thủy xây dựng những chi tiết sắp xảy ra ở các phim sau. Việc thuê Chris làm đạo diễn đúng đắn như quyết định để John Williams phụ trách nhạc phim", SCMP viết.

Đế chế phù thủy không gói gọn ở phim ảnh

Harry Potter và hòn đá phù thủy để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả và giới phê bình. Variety từng xếp phim vào "tác phẩm thương mại và văn hóa gần như hoàn hảo". Radcliffe và các bạn diễn vươn tầm ngôi sao, phát triển bằng tài năng thực lực chứ không phải nhờ scandal.

"Bệ phóng đó giúp tôi mạnh mẽ hơn những gì mình có thể tưởng tượng được", Watson cho biết. Cô tự tin khẳng định rằng sau loạt phim Harry Potter, bản thân đủ lực hoàn thành tốt bất kỳ trải nghiệm đóng phim nào. Diễn xuất là hơi thở, cuộc sống, yếu tố góp phần làm nên con người cô.

Vào thời điểm tác phẩm cuối cùng - Harry Potter và bảo bối tử thần (phần 2) được phát hành, phim đã thu về hơn 1,3 tỷ USD trên toàn cầu, trở thành một trong những phim ăn khách nhất lịch sử. Sau đó, các phần tiền truyện của loạt phim lần lượt ra đời là Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018), và tiếp theo sẽ là Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, dự kiến ​​ra mắt vào tháng 4/2022.

Grint, Radcliffe và Watson trong buổi ra mắt phim Harry Potter và bảo bối tử thần (phần 2) năm 2011. Ảnh: Reuters.

Chưa dừng lại ở bản điện ảnh, các nhà sản xuất muốn chuyển Harry Potter sang định dạng truyền hình. The Hollywood Reporter đưa tin CEO của Warner Bros. và HBO Max, dịch vụ phát trực tuyến của hãng, đã có nhiều cuộc họp về việc sáng tạo loạt phim dài tập xoay quanh nhân vật biểu tượng.

Nằm trong đế chế Harry Potter, vở kịch Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa sẽ được diễn trên sân khấu Broadway sau thời gian trì hoãn vì dịch. Công viên giải trí Universal Studios ở Bắc Kinh vừa khai trương cũng bao gồm các công trình thế giới phù thủy, với các chuyến tham quan trường Hogwarts và hơn thế nữa.

Sau 20 năm, nơi quay phần phim Harry Potter và hòn đá phù thủy ở Anh vẫn được du khách lui tới. Tại đây - Warner Bros. Studio Tour London (The Making of Harry Potter) - thường xuyên tổ chức triển lãm và chuyến tham quan các bối cảnh lâu đời trong đại sảnh đường Hogwarts cùng các công trình có liên quan đến bộ phim.