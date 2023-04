'Harry Potter' Daniel Radcliffe đón con đầu lòng

Daniel Radcliffe và Erin Darke đã bên nhau suốt 10 năm. Cả hai mới đây bị bắt gặp khi đang đẩy chiếc xe nôi đi dạo tại thành phố New York.

Ngày 25/4 (theo giờ Mỹ), tờ People đưa tin Radcliffe và Darke đã có con đầu lòng. Trong những bức ảnh mà Daily Mail có được, tài tử 33 tuổi và bạn gái đang đẩy xe nôi đi dạo trên đường phố New York. Cả hai đều ăn mặc giản dị với trang phục đời thường và đeo khẩu trang. Đại diện của Daniel Radcliffe hiện đã xác nhận việc anh có con với tờ People.

Hồi cuối tháng 3, ngôi sao Harry Potter từng tiết lộ chuyện Darke sắp hạ sinh. Tài tử dành nhiều thời gian bên bạn gái trước khi cô lâm bồn. Theo The Sun, Daniel Radcliffe rất háo hức trong lần đầu làm cha. Anh và Erin Darke chia sẻ tin vui với người thân, bạn bè từ lâu dù không công khai.

Daniel Radcliffe và bạn gái đẩy xe nôi trên đường phố New York. Ảnh: Splashnews.

Daniel Radcliffe có tình cảm với Erin Darke khi cả hai cùng tham gia dự án phim Kill Your Darlings (2013). Anh tiết lộ bị vẻ đẹp và sự thanh lịch của Darke chinh phục. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ People vào năm ngoái, Radcliffe tâm sự: "Chúng tôi thực sự hạnh phúc. Tôi đã ở bên bạn gái mình cả một thập kỷ. Đó là hành trình dài".

Sinh năm 1989, Daniel Radcliffe là nam diễn viên nổi tiếng người Anh. Anh nổi tiếng toàn cầu từ khi mới 12 tuổi, khi đóng vai chính trong loạt phim Harry Potter đình đám. Vai diễn này đã mang về cho anh tổng cộng 95,6 triệu USD .

Bạn gái của Radcliffe - Erin Darke - hơn anh 5 tuổi. Nữ diễn viên người Mỹ từng xuất hiện trong các bộ phim như Love & Mercy (2014), Don't Think Twice (2016), Night Comes On (2018) và một số dự án truyền hình. Chia sẻ về bạn trai, Darke cho rằng điều kết nối giữa Radcliffe và cô là sự thấu hiểu. Cả hai đều yêu những gì người kia làm và ủng hộ sự nghiệp của nhau.