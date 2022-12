Harry Kane: 'Đau đớn lắm'

Rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội), đội trưởng tuyển Anh đá thành công quả phạt đền đầu tiên ở phút 54 để cân bằng tỷ số 1-1. Tới phút 84, anh lần thứ hai thực hiện quả đá 11 m, nhưng lần này bóng đi vọt xà. "Tam sư" lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 và nhìn đối thủ vào bán kết.

Chia sẻ sau trận, Kane nói nói về hai quả phạt đền trái ngược: "Tôi luôn là người chuẩn bị, luôn có ý tưởng về những gì mình muốn làm khi được hưởng một hay thậm chí hai quả phạt đền. Tôi không thể chê trách sự chuẩn bị của mình hay bất cứ điều gì tương tự".

"Quả đá đầu tiên rất tuyệt vời còn lần thứ hai không hoàn toàn thành công như tôi mong muốn. Đó chỉ là thứ tôi cảm nhận. Đau đớn lắm, toàn bộ trận đấu này là một nỗi đau. Chúng tôi từng hoàn toàn tin tưởng vào những gì đội muốn đạt được. Là đội trưởng, tôi không thể tự hào hơn về đồng đội", Kane nói.

Về sự thất vọng của cá nhân, Kane cho biết: "Cứ 4 năm mới có một kỳ World Cup nên chúng tôi không còn cơ hội khác vào năm tới. Chúng tôi sẽ phải chờ đợi nhưng như tôi đã nói, tôi tự hào về đồng đội. Tôi chắc chắn rằng thất bại này sẽ gây tổn thương không chỉ cho tôi mà cho tất cả những người liên quan. Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi bạn phải chấp nhận".

Kane là Vua phá lưới tại World Cup 2018 với 6 bàn, giúp tuyển Anh vào vòng 4 đội mạnh nhất. Tuy nhiên tại giải đấu ở Qatar, cầu thủ 29 tuổi chỉ ghi được 2 bàn. Sau khi trận đấu với Pháp khép lại, đội trưởng tuyển Anh đã gục xuống sân và rơi những giọt nước mắt tiếc nuối.

Khi được hỏi về tương lai của huấn luyện viên Gareth Southgate, Kane khẳng định muốn người thầy ở lại. Anh nói: "Điều đó tùy thuộc vào ông ấy. Chúng tôi rất thích ông ấy quản lý. Tôi nghĩ ông ấy thật phi thường. Ông ấy đã đưa chúng tôi đến đâu? Đó là một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hy vọng ông ấy ở lại".

