HarperCollins mua lại thương hiệu sách giá 349 triệu USD

News Corp mua lại mảng sách và truyền thông của Houghton Mifflin Harcourt. Các thủ tục cho giao dịch dự kiến kết thúc vào quý tư năm nay.

News Corp thông báo họ đã ký thỏa thuận mua lại mảng sách và truyền thông của Houghton Mifflin Harcourt (HMH Books & Media). Việc kinh doanh sẽ được điều hành bởi HarperCollins Publishers, một công ty con của News Corp.

HMH Books & Media là một trong những công ty có backlists (tất cả sách của nhà xuất bản đã làm trong quá khứ, đến giờ vẫn khai thác) phong phú và thành công nhất trong ngành xuất bản, thu lợi nhuận cao.

Backlists đã được chứng minh là nguồn doanh thu bền vững và ngày càng tăng, có tỷ suất lợi nhuận cao. Trong năm 2020, hơn 60% doanh thu của HMH Books & Media được tạo ra từ backlists của mình.

Bằng cách mua lại Houghton Mifflin, HarperCollins sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn trong ngành xuất bản. Ảnh: Richard Drew / Associated Press.

Một số tác phẩm nổi bật trong số 7.000 cuốn thuộc backlist của HMH Books & Media là bộ ba Chúa tể của những chiếc nhẫn và các cuốn khác của J.R.R. Tolkien; sách của George Orwell; All the King's Men của Robert Penn Warren. HarperCollins hiện có quyền khai thác đối với các tác phẩm của J.R.R. Tolkien trong Khối thịnh vượng chung Anh.

Trong năm 2020, HMH Books & Media có sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu ròng là 191,7 triệu USD và EBITDA đã điều chỉnh là 26,6 triệu USD , dựa theo số liệu công khai.

HarperCollins kỳ vọng tiết kiệm chi phí ngay lập tức, tích lũy lên đến hơn 20 triệu USD hàng năm trong vòng hai năm, bao gồm sản xuất, phân phối và các chi phí hiệu quả khác. HarperCollins cũng dự đoán tổng hợp doanh thu bằng cách tận dụng quy mô toàn cầu và mở rộng hơn nữa các cơ hội cấp phép. Việc mua lại dự kiến ​​sẽ kết thúc vào quý tư.

HMH Books & Media có bộ phận Productions đang phát triển mạnh, trong đó tái định vị thương hiệu của mình trên các nền tảng truyền thông. HMH Productions tham gia vào loạt phim hoạt hình Carmen Sandiego trên Netflix. Đây cũng sẽ là phim truyện người thật đóng và có các dự án truyền hình khác đang được phát triển.

Việc mua lại sẽ bao gồm tác phẩm dành cho trẻ em và thanh niên của doanh nghiệp, nơi phát hành các tác phẩm kinh điển như: Curious George (George tò mò); Martha Speaks; Five Little Monkeys (Năm chú khỉ con); The Polar Express (Tàu tốc hành Polar); loạt phim Little Blue Truck...

Các tác phẩm của các tác giả trẻ tuổi, bao gồm Lois Lowry, tác giả của The Giver, cũng là phần quan trọng của danh mục HMH Books & Media.

HMH Books & Media có một mảng kinh doanh sách nói đang khởi sắc, ra mắt vào năm 2019, dự kiến tăng thêm giá trị cho nguồn doanh thu sách nói lớn và đang tăng trưởng của HarperCollins.

HarperCollins Publishers là nhà xuất bản sách tiêu dùng thuộc nhóm Big five (5 nhà xuất bản lớn trên thế giới). Trong quý tư năm 2020, HarperCollins có mức tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi danh mục, với doanh thu tăng 102 triệu USD , tương đương 23% so với năm trước.

Doanh số bán hàng kỹ thuật số tăng 15% so với năm trước, nhờ sự tăng trưởng của cả doanh số bán sách điện tử và sách nói có thể tải xuống.