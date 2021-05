HarperCollins hoàn tất việc mua một nhà xuất bản với giá 349 triệu USD

Nhà xuất bản lớn thế giới HarperCollins mua lại mảng sách và truyền thông của Houghton Mifflin Harcourt.

Tập đoàn truyền thông News Corp thông báo về việc hoàn tất thương vụ hôm 10/5. Công việc kinh doanh của Houghton Mifflin Harcourt sẽ được điều hành bởi HarperCollins Publishers, một công ty con của News Corp.

Bằng cách mua lại Houghton Mifflin Harcourt, HarperCollins sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn trong ngành xuất bản. Ảnh: Richard Drew / Associated Press.

Robert Thomson - Giám đốc điều hành của News Corp - nói lời chào mừng: “Chúng tôi hoan nghênh đội ngũ tài năng của Houghton Mifflin Harcourt đến với HarperCollins, đặc biệt vào thời điểm mà rất nhiều người ở nhiều nơi đang đọc và nghe sách”.

Brian Murray - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của HarperCollins - nói: “Chúng tôi mong chờ những cơ hội mới và thú vị khi cùng nhau vạch ra một tương lai vững mạnh hơn”. Ông cho rằng việc hợp nhất hai công ty xuất bản, mỗi công ty đều có danh sách các tác phẩm văn chương lâu đời, sẽ là trọng tâm gắn kết đội ngũ.

Houghton Mifflin Harcourt sở hữu danh sách hơn 7.000 đầu sách và có nhiều tác phẩm quan trọng trong phân khúc phong cách sống và trẻ em. Nhiều đầu sách nổi tiếng của Houghton Mifflin Harcourt giúp thu lợi nhuận cao như: Curious George, The Polar Express, Little Blue Truck và The Little Prince... HarperCollins sẽ có bản quyền tiếng Anh đối với các tiểu thuyết và phim của J.R.R. Tolkien, bao gồm Anh chàng Hobbit và Chúa tể những chiếc nhẫn.

Tranh minh họa của J.R.R. Tolkien trong ấn bản sắp ra mắt của Chúa tể những chiếc nhẫn. Ảnh: The Tolkien Estate/Harper Collins.

Mảng kinh doanh sách nói của Houghton Mifflin Harcourt cũng đang khởi sắc, dự kiến ​​sẽ tăng thêm doanh thu sách nói của HarperCollins.

Trước đó, tờ New York Times bình luận bằng cách mua lại Houghton Mifflin, HarperCollins sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn vì ngành xuất bản đang bị chi phối bởi "những người chơi lớn".

Thời gian qua, ngành kinh doanh sách đã chứng kiến sự hợp nhất của một số đơn vị xuất bản lớn. Năm 2020, ViacomCBS đồng ý bán Simon & Schuster cho Penguin Random House với giá hơn 2 tỷ USD . Thương vụ này thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý chống độc quyền và làm dấy lên lo ngại giữa nhà bán sách, tác giả và đại lý. Thương vụ của hai ông lớn ngành sách này hiện vẫn chưa hoàn tất.