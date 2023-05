Harper Beckham bị mẹ cấm trang điểm khi ra đường

Trong cuộc phỏng vấn với The Times, Victoria Beckham cho biết cô luôn đưa con gái đi cùng khi có kế hoạch làm việc, nghiên cứu sản phẩm làm đẹp. Nhờ đó, bé Harper tiếp thu được nhiều kiến thức trong lĩnh vực này.

Ngoài những chuyến công tác, bà Beck còn thích đi mua mỹ phẩm cùng con gái. Cô tiết lộ bé Harper "nghiện" shopping. "Tới Space NK là sở thích của con bé sau giờ học. Harper bị ám ảnh bởi việc đó", cô nói.

Mặc dù giỏi make-up và có thể tạo khối như chuyên gia chuyên nghiệp, Harper không được mẹ cho phép trang điểm khi ra đường (trừ những dịp đặc biệt). Còn ở nhà, cô bé thoải mái làm bạn với son phấn.

Không chỉ giỏi trang điểm, con út trong gia đình 4 anh em có kinh nghiệm phối nhiều phong cách váy áo khác nhau. Đa số trang phục của Harper là hàng hiệu.

Hồi tháng 2, Victoria Beckham đăng ảnh Harper mặc đầm cúp ngực do mình thiết kế và tự hào gọi cô bé là "nàng thơ số một của mẹ". Victoria chú thích: "Mẹ rất thích thiết kế này dành riêng cho con. Rất vui khi được thấy con mặc bộ sưu tập mới nhất của mẹ. Nhìn con thật tuyệt!".

Cũng trong buổi phỏng vấn, bà Beck thừa nhận việc làm đầu tiên mỗi sáng là kẻ lông mày, và David Beckham chưa bao giờ nhìn thấy vợ trong tình trạng không kẻ lông mày.

Theo chia sẻ của Victoria Beckham, cặp mày của cô bị nhổ quá nhiều thời còn hoạt động cùng nhóm Spice Girls, nên cô rất chú trọng đến điểm này. Bà Beck cũng lo sợ người hâm mộ sẽ phát hoảng nếu nhìn thấy gương mặt mộc của thần tượng.

"Tôi rất tự ti về việc lông mày bị nhổ quá nhiều. Điều đó khiến toàn bộ gương mặt bị thay đổi", cô nói thêm.

