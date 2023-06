Harley Quinn bất ngờ cứu cha mẹ của Batman

Cuộc phiêu lưu của Harley Quinn xuôi theo dòng thời gian của DC có vẻ đã cho cô cơ hội cứu sống cha mẹ của Batman. Nhưng ít ai tưởng tượng được cách thức Harley làm điều này.

Cha mẹ Bruce có cơ hội tránh xa khỏi đêm thảm kịch.

Trong chuyến du hành thời gian bất ngờ của mình, Harley Quinn đã vô tình ngăn chặn cái chết của Thomas và Martha Wayne theo cách mà chỉ cô ấy mới có thể nghĩ ra.

Multiversity: Harley Screws Up the DCU #5 là tác phẩm của Frank Tieri và Logan Faerber. Theo đó, Harley và biến thể của chính cô ấy từ dòng thời gian khác vẫn đang cố gắng sửa chữa lịch sử sau khi nữ nhân vật khó đoán này làm rối tung mọi thứ lên.

Họ đến Gotham và Harley Quinn gốc thuật lại chi tiết tình huống đã phá hỏng Batman gốc. Hóa ra, trong chuyến du hành thời gian đầu tiên của mình, Harley đã xem buổi chiếu tương tự với gia đình Wayne trong đêm thảm kịch của họ.

Joe Chill đã ra tay với sai người và sai cả thời điểm.

Nhưng nhờ có sự hiện diện của Harley, nhà Waynes đã không phải mạo hiểm xuống Crime Alley, mà chính là nữ nhân vật này. Ở đó, cô tình cờ gặp Joe Chill, người đã mang súng ra đe dọa. Thật không may cho hắn, Harley đã mang theo một thanh liễu kiếm và ngay lập tức sử dụng nó trên người đối thủ.

Hệ quả của việc cứu cha mẹ Batman

Rõ ràng, với tính cách của Harley, kẻ nào uy hiếp cô chắc chắn sẽ phải nhận kết cục không mấy vui vẻ. Lần này, sự xuất hiện bất ngờ của Harley trong quá khứ đã khiến Joe Chill phải “ôm hận”.

Nhìn ở một mặt khác, Harley Quinn đã phạm rất nhiều sai lầm trong đời nhưng chuỗi hành động lần của cô đã khiến toàn bộ vũ trụ DC gặp nguy hiểm. Harley nhận được cỗ máy thời gian từ một ân nhân bí ẩn. Cô kích hoạt nó vì nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa.

Cậu nhóc Bruce có cơ hội sống trong vòng tay của cả cha và mẹ.

Nhưng cỗ máy quá chân thực và nó đã đưa cô đến những điểm quan trọng nhất của vũ trụ dành cho những anh hùng vĩ đại nhất. Sự can thiệp của Harley đã gây ra cái chết của các thành viên mang tính biểu tượng của Liên minh Công lý như Superman hay Wonder Woman, đồng thời khiến Trái đất bị Starro the Conqueror chiếm lấy.

Trong khi Harley Quinn đã tiêu diệt được hầu hết Justice League (dù vô tình hay cố ý), thì cô ấy lại thực sự khiến cuộc sống của Bruce trở nên tốt hơn khi còn cả cha lẫn mẹ. Khó có thể nói nếu Bruce không gặp biến cố lớn thì liệu anh ấy có khả năng trở thành Người Dơi hay không. Nhưng chắc chắn, không có bất cứ niềm hạnh phúc nào có thể so với việc cha mẹ của một đứa trẻ còn sống.

Và nhìn theo hướng tích cực, Harley đã tặng cho Bruce một món quà vô giá, dù không ai biết thực tại ấy có thể tồn tại lâu dài hay không. Người hâm mộ biết rõ rằng Bruce sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có lại được hơi ấm của cha và mẹ.

Mặt trái của nó có thể là việc Trái Đất và cả vũ trụ DC rơi vào tay Starro. Nhưng Bruce lại được sống một cuộc đời không bị áp lực từ những gánh nặng mà Người Dơi phải có trách nhiệm.