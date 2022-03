Hari Won, Trương Quỳnh Anh khóc khi chứng kiến nỗi ám ảnh của trẻ

Dàn cast Thử thách trốn thoát xúc động khi chia sẻ quan điểm về vấn nạn bạo hành, ám ảnh tâm lý của trẻ em trong tập 4 vừa lên sóng.

Tập mới của Thử thách trốn thoát xoay quanh những ám ảnh tâm lý của trẻ nhỏ: bị bạo hành, bắt nạt, áp lực thành tích học tập, nỗi sợ khi bị so sánh. Với vai trò khách mời, Lynk Lee đã phối hợp ăn ý cùng dàn cast, giải mã các thử thách hóc búa. Qua mỗi thử thách, chương trình còn lồng ghép khéo léo những thông điệp ý nghĩa về trẻ em.

Ở căn phòng đầu tiên, Lynk Lee được dàn cast cử đại diện vượt qua dây chuông để tìm các ký tự đặc biệt, bởi lợi thế thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn. Để động viên khách mời, Tuấn Trần đã thể hiện sự ga lăng của mình, cũng như nhiệt tình "thả thính" Lynk Lee. Nam diễn viên phim Bố già hứa sẽ chịu trách nhiệm khi để khách mời tham gia thử thách đầu tiên. Đáp lại tấm chân tình ấy, Lynk Lee cũng thừa nhận mình thích nam diễn viên trước sự hò reo của dàn cast.

Bằng sự đồng lòng, căn phòng được giải mã dễ dàng. Các nghệ sĩ nhận về thẻ xanh, cũng như một chiếc dream catcher để tiến vào thử thách mới.

Nam diễn viên phim Bố già táo bạo thả thính Lynk Lee.

Tại căn phòng tiếp theo, Hari Won khiến khán giả và dàn cast bất ngờ với khả năng giải toán và xử lý thông tin. Cụ thể, khi chương trình đưa ra đề bài về bàn tính Soroban - công cụ tính toán cổ được sử dụng chủ yếu ở châu Á, Hari Won nhanh nhạy giải thích để đồng đội hiểu hết ý đồ của thử thách.

Đây là mấu chốt quan trọng để tìm ra chìa khóa mở cửa căn phòng tiếp theo. “Siêu trí tuệ” Hà Việt Hoàng không ngừng dành lời khen cho Hari Won: “Ban đầu mọi người cứ nghĩ mình là át chủ bài, nhưng đôi khi những người mà chúng ta không ngờ lại nắm vai trò chính trong việc vượt qua thử thách. Và chị Hari Won là ví dụ trong thử thách vừa rồi”.

Hari Won trở thành 'át chủ bài' trong thử thách trí thông minh toán học.

Để giải mã thử thách ở căn phòng cuối cùng, dàn cast phải ghép những bức ảnh và tìm liên kết từ nỗi sợ của trẻ xuyên suốt những căn phòng. Bức ảnh ghép lại thành hình ảnh người mẹ với gương mặt dữ tợn, cầm chiếc móc quần áo bị méo do đánh đập con.

Hành động này khiến trẻ nhỏ ám ảnh việc thi cử, thành tích học tập, sợ bị so sánh, không đạt được kỳ vọng của gia đình… để rồi trở thành cơn ác mộng. Đó cũng chính là lý do từng căn phòng đều có một chiếc dream catcher, với ý nghĩa xua tan lo sợ và mang đến cho trẻ những giấc ngủ an lành.

Bức tranh về nỗi ám ảnh tâm lý trong suy nghĩ trẻ nhỏ dần được hiện ra.

Khoảnh khắc xúc động là khi quyển nhật ký được tìm ra. Trong nhật ký là lời chia sẻ của một đứa trẻ không thích học bơi, học toán, học múa mà có mong muốn được học vẽ. Em đã phải chịu những áp lực so sánh về thành tích học tập, khiến em bị căng thẳng và ám ảnh đến cả trong giấc ngủ.

Hari Won, Trương Quỳnh Anh lẫn Lynk Lee đã bật khóc vì đồng cảm với câu chuyện. Hari Won chia sẻ: "Ngủ dậy ác mộng sẽ kết thúc. Nhưng với các bé như vậy, thức hay ngủ cũng là ác mộng”.

Tuấn Trần cũng xúc động: “Dù chỉ là một bức tranh, nhưng để lại cho Tuấn nhiều cảm xúc và sự đau lòng. Tuấn luôn sợ như thế này, nhiều phụ huynh có tâm lý người lớn luôn đúng, luôn mong muốn cho con mình tốt hơn nhưng lại không biết rằng thật sự con của mình có thích như vậy hay không?”

Câu chuyện về nỗi ám ảnh của trẻ em khiến dàn cast xúc động.

Với thông điệp đó, chương trình không quên nhắc nhở khán giả về đường dây nóng 111 - Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em, cũng như cung cấp các thông tin về bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam.

Tập tiếp theo của Thử thách trốn thoát dự kiến được phát sóng lúc 21h15 tối Chủ nhật ngày 20/3 trên kênh VTV3.