Hari Won diện váy xẻ ngực gợi cảm trên thảm đỏ thời trang

Diễn viên Diễm My đeo khẩu trang đính họa tiết tua rua. Cô chọn trang phục gam trắng thanh lịch.

Lynk Lee mặc thiết kế đính nơ bản to. Cô điểm thêm phụ kiện gam hồng nữ tính.

Mẫu váy của MC Phương Mai để lại dấu ấn qua chi tiết cut-out trên ngực. Bên cạnh đó, đôi chân thon dài của co được khoe khéo nhờ phần đuôi xẻ cao.

Lệ Quyên xuất hiện trên thảm đỏ Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 trong bộ váy cúp ngực trắng sang trọng. Điểm nhấn của thiết kế này là phần eo được may bằng vải xuyên thấu và phần xẻ tà quyến rũ. Cô xách theo mẫu túi xách mini họa tiết da cá sấu bạch tạng.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

Để theo dõi thêm các hoạt động về Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, độc giả truy cập tại fanpage Aquafina.