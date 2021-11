Happy One Central nhận giải 'Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương'

Tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021, Happy One Central được vinh danh ở hạng mục "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương - Best Condo Development (Binh Duong)".

Được tổ chức bởi PropertyGuru - tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu châu Á, PropertyGuru 2021 là giải thưởng bất động sản danh giá trong khu vực. Bên cạnh hội đồng giám khảo độc lập chuyên môn cao, giải thưởng còn được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ kiểm toán AASC - HLB Việt Nam để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình chọn lựa.

Phần thưởng cho nỗ lực

Sau quá trình đánh giá khắt khe từ hội đồng giám khảo, khu phức hợp căn hộ thông minh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một - Happy One Central được vinh danh tại giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2021 với hạng mục "Best Condo Development (Bình Dương) - Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương". Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân (Vạn Xuân Group) làm chủ đầu tư.

Ông Đoàn Văn Hoạt, Tổng giám đốc Vạn Xuân Group, nhận giải thưởng từ ban tổ chức.

Ông Đoàn Văn Hoạt, Tổng giám đốc Vạn Xuân Group, cho biết với sự nỗ lực không ngừng từ thời điểm dự án còn là ý tưởng đến khi giới thiệu ra thị trường, đây là chiến thắng lớn, cũng là niềm tự hào của Vạn Xuân Group nói chung và toàn thể cán bộ, nhân viên nói riêng.

"Giải thưởng Best Condo Development (Bình Dương) góp phần chứng minh cho tâm huyết của Vạn Xuân Group trong việc kiến tạo ra những dự án chất lượng cao, đồng thời là cơ sở vững chắc để khách hàng lựa chọn các sản phẩm do chúng tôi phát triển sau này", ông Hoạt nhấn mạnh.

Điểm nhấn tại Happy One Central

Do quỹ đất đẹp tại Thủ Dầu Một gần như cạn kiệt và được quy định nghiêm ngặt về quy hoạch, Happy One Central trở thành một trong số ít dự án tọa lạc tại trung tâm thành phố ra mắt thị trường vào thời điểm hiện tại. Điều này hứa hẹn tạo giá trị sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư.

Happy One Central chiến thắng ở hạng mục “Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương”.

Happy One Central mang đến trải nghiệm sống cao cấp với hệ thống 68 tiện ích hiện đại: Cầu kính trên không, sân golf 3D, khu chiếu phim trên không, hồ bơi vô cực, hồ jacuzzi, hồ bơi trẻ em, quảng trường ánh sáng, hồ cá Koi, khu cafe ngoài trời, khu BBQ, Gym & Yoga, Wi-Fi free, khu thiền trên không, đài quan sát, đài thiên văn...

Để kiến tạo không gian cảnh quan luôn sống động, Happy One Central là khu căn hộ đầu tiên tại Bình Dương sử dụng công nghệ ánh sáng mặt dựng và ánh sáng cảnh quan. Công nghệ này góp phần giúp cảnh quan nội khu của tòa nhà tựa như một "khu vườn cổ tích về đêm".

Với vị trí tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, các chủ nhân tương lai của Happy One Central có thể thụ hưởng nhiều tiện ích ngoại khu hiện hữu như sân golf Sông Bé, AEON Mall, Big C, MM Mega Mall, sân vận động Gò Đậu, ngân hàng, trường học quốc tế các cấp, bệnh viện quốc tế, khu vui chơi giải trí...

Happy One Central - khu phức hợp căn hộ thông minh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một.

Bên cạnh đó, các căn hộ tại Happy One Central cũng được tích hợp công nghệ vào thiết bị sinh hoạt của gia đình, giúp chủ nhân tương lai có thể điều khiển hệ thống đèn điện, chiếu sáng... chỉ qua một nút chạm trên smartphone. Đó là chưa kể đến thiết kế thông minh, với tất cả phòng căn hộ đều có cửa sổ lớn đón nắng và gió tự nhiên.

Với những khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ ngân hàng, chủ đầu tư áp dụng chính sách cam kết thuê lại, đảm bảo tính thanh khoản và tiềm năng sinh lời ngay khi được bàn giao căn hộ. Đây được coi là ưu thế thu hút nhà đầu tư.