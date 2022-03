Happy One Central khởi động chiến dịch bán hàng năm 2022

Sáng 25/2, dự án Happy One Central có màn chào sân năm 2022 với sự kiện “Comeback to the Roar”. Chương trình do Vạn Xuân Group phối hợp cùng Cen Sài Gòn và Vivahomes tổ chức.

Buổi ra quân với chủ đề “Comeback to the Roar” lấy cảm hứng từ sức mạnh của loài mãnh hổ - đại diện cho các chiến binh kinh doanh sẵn sàng trở lại và chinh phục thử thách mới sau giai đoạn trầm lắng bởi đại dịch. Đây cũng là thời điểm thích hợp để chủ đầu tư dự án Happy One Central tạo nhiệt. Nhiều dự đoán cho thấy sau thời gian dài kìm nén, sức mua của thị trường có khả năng bứt tốc ngay khi trạng thái bình thường mới được thiết lập. Hàng trăm chuyên viên kinh doanh tham dự lễ khởi động chiến dịch bán hàng năm 2022 của Vạn Xuân Group. Nhằm giúp đội ngũ chuyên viên tư vấn có thêm động lực và tâm thế sẵn sàng cho hành trình tới, Vạn Xuân Group mang đến chương trình ra quân với nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo, mini-game vui nhộn. Đặc biệt, sự xuất hiện ấn tượng của ca sĩ Phương Thanh đã khiến khán đài bùng nổ với những màn biểu diễn sôi động. Trước sự chứng kiến của đội ngũ bán hàng, nghi thức khởi động đã đánh dấu sự hợp tác giữa chủ đầu tư với các đối tác đồng hành nhiều kinh nghiệm, quyết tâm chinh phục mục tiêu kinh doanh hiệu quả trong năm 2022. Đại diện chủ đầu tư, đơn vị phát triển và các đối tác đồng hành thực hiện nghi thức khởi động kinh doanh dự án Happy One Central năm 2022. Tại sự kiện, đội ngũ chuyên viên bán hàng còn được chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến thị trường bất động sản, đặc biệt tại khu vực trung tâm Bình Dương. Song song đó, đại diện chủ đầu tư cũng có phần chia sẻ mới nhất về chính sách ưu đãi và chương trình chăm sóc hệ thống kinh doanh dành riêng cho khách hàng, đại lý phân phối và chuyên viên tư vấn dự án. Đại diện chủ đầu tư chia sẻ về thị trường và chính sách bán hàng của dự án Happy One Central. Ông Nguyễn Thành Hiếu - Giám đốc Kinh doanh Vạn Xuân Group - cho biết: “Happy One Central là sản phẩm tâm huyết của chúng tôi tại thị trường Bình Dương. Tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2021, đâyđược vinh danh là dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương nhờ hội tụ nhiều ưu điểm, được bảo chứng bởi các đối tác uy tín. Thông qua lễ ra quân này, chúng tôi muốn truyền tải những thông tin mới nhất để đưa sản phẩm căn hộ vàmôi trường sống cao cấp đến với khách hàng”. Dự án Happy One Central đang được giới thiệu ra thị trường với nhiều ưu đãi như tiến độ thanh toán linh hoạt 1%/tháng; chiết khấu cao cho khách hàng cá nhân và khách sỉ; ngân hàng hỗ trợ cho vay lãi suất 0% trong 36 tháng, ân hạn gốc trong 24 tháng. Đồng thời, chủ đầu tư cũng áp dụng chính sách gói thuê căn hộ với khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ từ ngân hàng. “Bên cạnh những ưu đãi dành cho khách hàng, chúng tôi nỗ lực triển khai thêm các chính sách thưởng hấp dẫn để tạo động lực cho chuyên viên kinh doanh”, đại diện Vạn Xuân Group khẳng định. Dự án Happy One Central Chủ đầu tư: Vạn Xuân Group Hotline: 0929009555 | Website: central.happyone.vn