Happy One Central chinh phục khách Hong Kong, mở hướng đi mới

Bắt tay với Knightsbridge Partners, Vạn Xuân Group sẽ phân phối căn hộ cao cấp Happy One Central tại thị trường Hong Kong.

Sự kiện ký kết hợp tác phân phối độc quyền sản phẩm Happy One Central tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giữa Vạn Xuân Group với đối tác Knightsbridge Partners đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chinh phục khách hàng quốc tế của dự án.

Knightsbridge Partners - cầu nối với thị trường quốc tế

Sự kiện diễn ra tại Happy One Central - 26 đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một, với sự tham dự của ban lãnh đạo Vạn Xuân Group, các công ty thành viên và đại diện các đơn vị đối tác chiến lược. Theo đó, đôi bên thỏa thuận thống nhất Knightsbridge Partners trở thành đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm Happy One Central tại thị trường Hong Kong trong thời gian tới.

Ông Diệp Đình Chung - Phó Tổng Giám đốc Vạn Xuân Group (trái) và ông Kingston Lai - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Knightsbridge Partners ký kết hợp tác phân phối độc quyền căn hộ Happy One Central tại Hong Kong.

Cùng với Knightsbridge Partners, trước đó, Happy One Central còn được đánh giá cao khi bắt tay nhiều đơn vị phân phối lớn trong nước gồm Cen Sài Gòn, Viva Homes, QS Land. Điều này cho thấy tiềm năng và sự hấp dẫn của dự án. Đồng thời, với cái bắt tay cùng đơn vị quốc tế, Happy One Central cũng trở thành một trong những dự án đầu tiên tại Bình Dương được giới thiệu tại thị trường Hong Kong.

Phát biểu tại sự kiện ký kết, ông Kingston Lai - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Knightsbridge Partners - cho hay: “Tại Việt Nam, Knightsbridge Partners là đối tác được tin tưởng bởi nhiều chủ đầu tư tên tuổi. Với mong muốn tiếp tục tìm kiếm dự án tiềm năng, chúng tôi nhận thấy Bình Dương là điểm đến được ưa chuộng của các nhà đầu tư nước ngoài nhờ chính sách khuyến khích đầu tư của Chính phủ Việt Nam”.

Theo ông Kingston Lai, những kế hoạch mở rộng khu công nghiệp và các dự án phát triển hạ tầng gần đây giúp Bình Dương khẳng định vị thế quan trọng là “thỏi nam châm” thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đây là một trong những lý do quan trọng thúc đẩy Knightsbridge quyết định trở thành nhà phân phối độc quyền cho dự án Happy One Central ở Hong Kong.

“Chúng tôi muốn giới thiệu đến các nhà đầu tư Hong Kong cơ hội sở hữu dự án căn hộ mang tính biểu tượng, tọa lạc tại trung tâm TP Thủ Dầu Một. Happy One Central không chỉ là lựa chọn hàng đầu cho việc đầu tư, mà còn là tổ ấm lý tưởng cho người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại thành phố công nghiệp trọng điểm”, ông Kingston Lai cho biết thêm.

Đồng tình với những chia sẻ và cam kết của đối tác phân phối, ông Diệp Đình Chung - Phó tổng giám đốc Vạn Xuân Group - nhấn mạnh: “Với hơn 17 năm phát triển, Vạn Xuân Group luôn lựa chọn hợp tác cùng những đối tác uy tín trong và ngoài nước. Quyết định đồng hành cùng Knightsbridge Partners, chúng tôi tin rằng đây là cầu nối phù hợp đưa dự án tại Bình Dương tới phân phối độc quyền ở thị trường Hong Kong”.

Happy One Central được đánh giá cao bởi các đơn vị phân phối trong và ngoài nước như Cen Sài Gòn, Viva Homes, QS Land và Knightsbridge Partners.

Điểm cộng giúp Happy One Central hấp dẫn khách Hong Kong

Ông Kingston Lai nhận định Bình Dương là một trong những thị trường sôi động bậc nhất sau các thị trường chính như Hà Nội và TP.HCM. Thủ phủ công nghiệp này cũng là nơi an cư và làm việc của đông đảo doanh nhân, chuyên gia, kỹ thuật viên cao cấp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nga, Pháp, Hong Kong, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… Đây cũng chính là nhóm khách hàng tiềm năng đã lựa chọn Happy One Central làm nơi an cư trong tương lai.

Tỷ lệ khách ngoại sinh sống tại Việt Nam nói chung và tại Bình Dương, TP.HCM nói riêng quan tâm đến Happy One Central là động lực quan trọng giúp Knightsbridge Partners tự tin phân phối dự án tại Hong Kong.

Đánh giá về tiềm năng thu hút khách hàng của dự án Happy One Central tại Hong Kong, ông Nathan Nguyễn - Giám đốc Phát triển thị trường Việt Nam của Knightsbridge Partners - cho biết: “Sau những lần tham quan căn hộ mẫu Happy One Central, chúng tôi nhận thấy lượng lớn khách nước ngoài quan tâm dự án. Với uy tín của Vạn Xuân Group về tiến độ xây dựng, pháp lý dự án cũng như chất lượng công trình, chúng tôi tin rằng nhà đầu tư Hong Kong sẽ yêu thích khi tiếp cận với thông tin chi tiết về dự án”.

Happy One Central là tổ ấm lý tưởng cho người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương.

Dựa trên kinh nghiệm phân phối căn hộ cao cấp cho các khách hàng ngoài thị trường Việt Nam, ông Nathan Nguyễn cho biết Knightsbridge Partners không chỉ đánh giá cao Happy One Central ở vị trí đẹp tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, mà còn đến từ kiến trúc hiện đại, phù hợp xu hướng căn hộ tại nhiều quốc gia phát triển. Nhóm 68 tiện ích cao cấp của dự án cũng là điểm cộng quan trọng thu hút khách ngoại.