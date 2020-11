‘Hào quang đánh cắp’ - khi sự ghen tị hóa thành tội ác

Tác phẩm điện ảnh mới của Shin Min Ah khai thác câu chuyện về các vận động viên bộ môn nhảy cầu. Phim đi vào lối mòn khi lạm dụng yếu tố hù dọa cũ kỹ.

Nội dung bộ phim Diva theo chân Choi Lee Young (Shin Min Ah) - vận động viên nhảy cầu hàng đầu tại Hàn Quốc. Bạn thân của cô - Park Su Jin (Lee Yoo Young) - lúc này có thành tích bết bát và bị ép giải nghệ. Bất chấp lời phản đối từ huấn luyện viên, Lee Young vẫn quyết định tập luyện hạng mục nhảy đôi cùng Su Jin.

Song, cả hai bỗng gặp phải tai nạn kinh hoàng khi chiếc xe của họ lao khỏi vách núi, rơi xuống biển. Su Jin mất tích một cách bí ẩn, còn Lee Young bị hôn mê và mất hết ký ức lúc tỉnh lại.

Sau khi hồi phục, nữ vận động viên trở lại luyện tập cho vòng loại Olympic. Cô bắt đầu chứng kiến những ảo ảnh rùng rợn về người bạn vẫn đang mất tích. Nhiều bí mật trong quá khứ cũng dần được hé lộ.

Thế giới tâm lý phức tạp của các vận động viên nhảy cầu

Dù là môn thể thao thuộc hệ thống Olympic, nhảy cầu ít nhận được sự quan tâm của số đông công chúng. Lý do là các thí sinh không trực tiếp đối đầu như trong môn đối kháng, mà được chấm điểm thông qua cảm quan của ban giám khảo. Thời lượng mỗi màn trình diễn cũng chỉ kéo dài vài giây nên khó tạo ra cảm giác căng thẳng.

Nhưng không vì thế mà các vận động viên của môn nhảy cầu chịu ít áp lực hơn đồng nghiệp. Diva đã thành công phần nào trong việc thể hiện tâm lý phức tạp của Choi Lee Young và bạn bè. Phim đánh mạnh vào nỗi sợ độ cao và mực nước sâu - hai điều mà các vận động viên bộ môn phải đối mặt hàng ngày.

Diva là bộ phim hiếm hoi lựa chọn các vận động viên nhảy cầu làm đề tài khai thác.

Đạo diễn Jo Seul Yeah khéo léo sử dụng các góc quay đặc tả từ trên cao xuống hay ở dưới mặt nước nhìn lên, biến hồ bơi thành biển cả để khán giả cảm nhận được sức ép nghẹt thở. Tai nạn là điều thường xuyên xảy ra khi mỗi cú trượt chân có thể dẫn tới chấn thương cả về tinh thần lẫn thể xác.

Sự căng thẳng thể hiện rõ rệt khi thời gian thi đấu ngắn ngủi khiến mỗi sai lầm đều không thể sửa chữa. Đồng thời, các vận động viên còn phải đối mặt với tâm lý chung khi bắt đầu bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp và chứng kiến lớp trẻ dần vượt qua. Nhiều người đã tìm đến cả biện pháp tâm linh hay thậm chí thuốc cấm để níu kéo phong độ.

Kịch bản dễ đoán, lạm dụng hù dọa

Diva mang đến kịch bản quen thuộc như nhiều bộ phim khác cùng đề tài, với một tai nạn bí ẩn, người mất tích, kẻ mất trí nhớ. Phim cũng thêm thắt yếu tố tâm linh như việc Su Jin bị đồn thổi là gặp hồn ma của một nữ vận động viên đã tự sát để có thể tiến bộ thần tốc.

Yếu tố giật gân ở những phút đầu phim được làm khá tốt. Bối cảnh không gian thủy cung rộng lớn và tĩnh lặng, những dãy hành lang dẫn đến phòng thay đồ như dài vô tận. Ánh đèn nhấp nháy hay giọng nói, gương mặt ma mị của các nhân vật tạo ra nhiều phân đoạn rùng rợn đáng giá.

Phim mải mê hù dọa khán giả mà bỏ quên nhiều mâu thuẫn then chốt.

Song, càng về cuối, tác phẩm càng lạm dụng những ảo ảnh đáng sợ của Lee Young để hù dọa khán giả. Mọi cơn ác mộng, dù thật đến đâu, cũng đều được giải quyết bằng cách cho nhân vật tỉnh dậy là xong. Các tình tiết hư hư thực thực cứ thế được thêm vào mà không quan tâm đến mạch truyện, khiến phim ngày càng trở nên rời rạc.

Những bí ẩn trong quá khứ thực chất rất đơn giản, nhưng lại bị kéo dài một cách gượng gạo. Đạo diễn Jo Seul Yeah dường như quên mất và bỏ lửng nhiều mâu thuẫn then chốt. Kết phim tỏ ra dễ đoán và không có gì bất ngờ so với hàng loạt cài cắm “đao to búa lớn” trước đó.

Shin Min Ah không để lại nhiều dấu ấn

Diva còn thất bại trong cách xây dựng nhân vật. Choi Lee Young đầu phim là một người cứng rắn và hết lòng vì bạn bè. Về sau, những góc khuất trong quá khứ của cô mới dần được hé lộ. Song, bộ phim không thể rạch ròi sự khác biệt trong tính cách của nữ vận động viên.

Nhân vật chính của Shin Min Ah để lại nhiều cảm giác hụt hẫng.

Cô vui buồn vô cớ và có những hành động, suy nghĩ khó hiểu, thậm chí không hề liên quan đến tình tiết trong phim. Nữ vận động viên cứ bình phục rồi lại bị ám ảnh như một vòng lặp khó hiểu. Áp lực của mạng xã hội dành cho một ngôi sao của cả nước cũng không được thể hiện đến nơi đến chốn.

Điểm bùng nổ cảm xúc của Lee Young cũng không thực sự thỏa đáng. Do đó, tài năng của Shin Min Ah đã bị phí hoài. Cô chỉ có duy nhất một kiểu gương mặt sầu thảm, thiếu thuyết phục xuyên suốt thời lượng. Dàn diễn viên phụ cũng chẳng thể cứu vãn khi thời lượng dành cho họ quá đỗi hạn hẹp.

Nhìn chung, Diva ban đầu gây tò mò khi tìm cách khai thác một bộ môn thể thao không phổ biến với số đông. Song, ý tưởng lẫn cách tiếp cận của đạo diễn lại tỏ ra cũ kỹ, rập khuôn và làm hại tổng thể tác phẩm.