Hào nhoáng sẽ mãi đeo bám Justin Bieber?

Justin Bieber luôn là tâm điểm khi ra mắt sản phẩm mới. Đây là niềm tự hào nhất của giọng ca có hơn 10 năm nổi danh ở làng nhạc thế giới.

Phân tích

"Hoàng tử nhạc pop" vừa phát hành MV Peaches, sản phẩm mới nhất trong album Justice. Ca khúc tạo hiệu ứng tốt, chinh phục vị trí dẫn đầu trên nhiều BXH âm nhạc. Peaches được dự đoán chiếm ngôi đầu Billboard 100 trong tuần tới.

Một năm trước, Bieber phát hành album Changes - sản phẩm gây bão, nhưng vướng nhiều tranh cãi. Với Justice, giọng ca người Canada đặt trọn tâm huyết bằng nhiều chất liệu mới.

Bieber đã thật sự trở lại đường đua âm nhạc. Điều tích cực là ngôi sao 27 tuổi dần trưởng thành và sâu sắc trên con đường nghệ thuật.

Từ Porpuse đến Justice

Đầu năm 2019, Bieber gây chú ý với tuyên bố "tạm thời nghỉ hát". Bieber đối diện giai đoạn tồi tệ vì áp lực nổi tiếng và bệnh trầm cảm. Đó là cái giá của người nổi tiếng. "Hoàng tử nhạc pop" có tất cả, từ khối tài sản khổng lồ và sự nổi tiếng, nhưng khi đối diện chính mình, Bieber đơn độc, phải suy nghĩ quá nhiều, dẫn tới stress.

Nam ca sĩ Usher, người đầu tiên nâng đỡ Bieber hơn 10 năm trước, từng thổ lộ: "Khi chứng kiến Bieber đàn và hát trên mạng, tôi nghĩ thật sự cậu bé này có tố chất ngôi sao. Sự nghiệp của Bieber sẽ không thể tách rời âm nhạc".

Hailey là cảm hứng để Bieber ra mắt album Justice. Ảnh: Getty.

Các fan Bieber từng lo lắng khi giọng ca người Canada tuyên bố nghỉ hát, song chỉ là tạm thời. Với 2 album Changes (2/2020) và Justice (3/2021), Bieber đánh dấu màn trở lại mạnh mẽ kể từ khi Porpuse gây sốt năm 2015.

"Hoàng tử nhạc pop" đã bỏ bê âm nhạc vài năm, nhưng khi trở lại vẫn tạo cơn sốt toàn cầu. Sức hút của Bieber không cần bàn cãi. Như cách ví von của The Guardian, Bieber sinh ra là để nổi tiếng và hào nhoáng sẽ mãi đeo bám ca sĩ người Canada.

Justice tiếp nối Changes ra mắt sau một năm là nỗ lực lớn của Bieber. Dịch bệnh Covid-19 đã phá hỏng những World Tour (tour diễn vòng quanh thế giới) của sao US-UK. Bieber đang chịu ảnh hưởng vì điều đó. Ngày anh được lưu diễn, quảng bá album Justice vẫn là dấu hỏi.

Đáng tiếc cho Bieber khi một năm qua, anh biểu diễn ca khúc mới ở trường quay, hoặc sân khấu không có khán giả. Với sức hút toàn cầu của Bieber, không được lưu diễn vòng quanh thế giới là sự phí phạm. 5 năm trước, Bieber từng thu hơn 160 triệu USD ở Purpose World Tour.

Trong ngày ra mắt Justice, Bieber nhắn nhủ: "Chúng ta phải mất quá nhiều vì dịch bệnh. Hãy nhẹ nhàng tận hưởng album này".

Justice có bước khởi đầu ấn tượng. Theo Bcharts, album dẫn đầu BXH Apple Music hơn 100 quốc gia từ ngày ra mắt 19/3. Justice đã đánh bại kỷ lục của Thank U, Next (Ariana Grande).

Giới chuyên môn chia rẽ vì chất lượng sản phẩm mới nhất của Bieber. Có ý kiến cho rằng Justice không kém cạnh Porpuse. Trong khi đó, nhiều ý kiến chê bai. Jon Caramanica, cây bút âm nhạc của The Times, nhận định Justice mờ nhạt và vẫn trong vùng an toàn của Bieber. Thành công của Porpuse chưa thể bị xô ngã vào lúc này.

Với Sorry, What Do You Mean? và Love Yourself, Porpuse là đỉnh cao của Bieber. Cả 3 ca khúc đều giữ vị trí số một Billboard 100. Không chỉ thành công về sự lan tỏa, Porpuse còn giúp sự nghiệp của Bieber được cứu rỗi trong giai đoạn bê bối.

Thật khó để Justice tái hiện thành công của Porpuse. Tuy nhiên, người nghe đã cảm nhận sự thay đổi tích cực từ nam ca sĩ. Bieber vẫn lấy pop là chủ đạo, nhưng thử sức thêm một số thể loại âm nhạc mới.

Washington Post cho rằng Justice sẽ thành công, chí ít là độ lan tỏa trên làng nhạc. Đây là cú hích để Bieber tiếp tục sự nghiệp đang đến độ chín.

Về góc độ chuyên môn, chủ nhân của hit Baby vẫn còn thiếu sót. Đó là thách thức để Bieber tiếp tục nỗ lực, nâng tầm chuyên môn để vượt ranh giới của hiện tượng, trở thành nghệ sĩ thực thụ.

10 năm qua, thứ Bieber cần nhất là sự bình yên. Ảnh: Getty.

Bieber đã khác

Sự nghiệp âm nhạc của Bieber sẽ là chất liệu tuyệt vời cho một bộ phim Hollywood. Bieber được biết đến từ năm 15 tuổi, sau đó một cơ may giúp anh phủ sóng thế giới. Trên đỉnh cao, Bieber bị cám dỗ và đánh mất chính mình. Loạt bê bối tệ hại từng đẩy Bieber xuống vực giai đoạn 2014-2015.

Sự xuất hiện của album Porpose cứu rỗi sự nghiệp Bieber. Trong đó, Sorry, sản phẩm thành công nhất album, như lời xin lỗi từ nam ca sĩ gửi đến fan. Album thành công trên mọi mặt trận, từ thành tích, doanh thu và sự trọn vẹn từ Purpose World Tour. Và "trai hư" Bieber đã được phần lớn khán giả tha thứ.

Bieber dành những thông điệp ngọt ngào nhất cho vợ trong album Justice. Hailey đã xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời Bieber, giúp nam ca sĩ lấy lại niềm tin cuộc sống và tạo cảm hứng mới cho âm nhạc.

Giai đoạn 2011-2013, Bieber như một cỗ máy. Anh phát hành 3 album, tổ chức 2 World Tour và biểu diễn trên hàng trăm sân khấu. Bieber đến đâu, cơn sốt kéo tới đó. Năm 2012, khi Bieber vừa xuống xe, hàng chục cô gái đuổi theo. Rất nhiều lần fan tụ tập, gây náo khách sạn Bieber cư trú.

Không nhiều ca sĩ tuổi teen có sức hút vượt trội như Bieber. Khi chưa trang bị đầy đủ vốn sống, "Hoàng tử nhạc pop" đã lao vào guồng quay của nổi tiếng, chạy show, đóng quảng cáo, phỏng vấn và đầy rẫy vấn đề khác.

Bieber từng kiệt sức đến nôn mửa trên sân khấu. Năm 2015, trong chuyến lưu diễn Purpose World Tour, Bieber được hỏi: "Điều cậu muốn ngay lúc này là gì?". Bieber đáp: "Tôi muốn ngủ một giấc sâu. Trước khi tỉnh dậy, tôi phải cài báo thức tận 7 lần".

Quãng thời gian Bieber nghỉ hát chính là lúc anh cần sự bình yên. Hailey đã xuất hiện, cùng Bieber đặt chân đến mọi nơi. Là người đầu tiên nghe Bieber cầm guitar và hát trên đường phố London. Hailey cũng là người chấp nhận mọi ý muốn của Bieber, từ phong cách ăn mặc và những lần cả hai cùng đến nhà thờ - Bieber vốn xem Chúa là sự sống.

Bieber thừa nhận Hailey đã thay đổi tính cách của anh. Năm 2013, "Hoàng tử nhạc pop" gây sốc khi đòi đánh paparazzi. Một năm trước, khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện, Bieber cũng gặp paparazzi trên phố. Lần này, nam ca sĩ niềm nở, bình thản trước các tay máy.

10 năm trước, Bieber là cậu bé, chưa vỡ giọng. Nam ca sĩ bước tới giai đoạn thay đổi giọng hát, ngoại hình phát triển. Hiện tại, chất giọng của Bieber ngày càng ấm lên, phong cách khác biệt và khuôn mặt ra chất đàn ông hơn.

Với thâm niên hơn 10 năm đi hát, khán giả đã nhẵn mặt Bieber, đã chứng kiến quá nhiều thay đổi từ chàng ca sĩ. Nhưng thực tế, Bieber chỉ mới 27 tuổi và trong giai đoạn chưa phải đỉnh cao của một giọng hát.

Với Justice, Bieber đã mạnh dạn thử sức cái mới và truyền những thông điệp rõ ràng thông qua âm nhạc. Đây có thể là bước ngoặt cho sự nghiệp của nam ca sĩ người Canada. Sẽ có một Bieber ngày càng trưởng thành và sâu sắc trong các sản phẩm về sau.

Làng nhạc từng rất buồn khi Bieber vắng bóng nhiều năm. Thật may là anh đã trở lại.