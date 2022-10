Hanoi Melody Residences đáp ứng tiêu chí chọn nhà từ người mẹ hiện đại

Là điểm đến bình yên cho người lớn tuổi, nơi an cư lập nghiệp và thuận lợi để con trẻ phát triển toàn diện, Hanoi Melody Residences đáp ứng tiêu chí chọn nhà của người mẹ hiện đại.

Theo báo cáo “Xu hướng mua bán bất động sản năm 2022 và chỉ số tâm lý người tiêu dùng” do Batdongsan.com.vn công bố, tiêu chí quan trọng khi chọn bất động sản hậu Covid-19 là có khu vui chơi trẻ em hoặc khu học tập (58%).

Điều này chỉ ra tiện ích dành cho con trẻ trở nên quan trọng hàng đầu trong quyết định chọn nơi an cư của mỗi gia đình. Điển hình, dự án có nhiều tiện ích cho con trẻ dễ thuyết phục các phụ huynh.

Chọn nhà - chọn cả tương lai cho con

Sau 2 lần chuyển nhà, chị Hoàng Anh (40 tuổi) hiểu rõ khó khăn trong việc tìm không gian ưng ý. Hiện tại, vợ chồng chị cùng 2 con đang sinh sống trong căn nhà 3 tầng ở một ngõ nhỏ quận Hoàng Mai (Hà Nội). Tuy nhiên, càng ở lâu, chị càng thấy có nhiều bất tiện. Con cái thiếu chỗ chơi, xa trường học và các trung tâm năng khiếu, thiếu không gian xanh để phát triển. Một lần nữa, vợ chồng chị quyết định tìm tổ ấm an cư mới.

Những căn hộ nhiều tiện ích và không gian xanh giúp đảm bảo sự phát triển của con trẻ.

Lần này, chị Hoàng Anh quyết định chuyển đến chung cư. Tiêu chí đặt ra là nơi sống cung cấp tiện ích vui chơi giải trí và học tập cho con, đi kèm không gian sống xanh, giao thông thuận tiện, phù hợp để trẻ phát triển toàn diện. Tìm hiểu nhiều dự án, chị quan tâm đến Hanoi Melody Residences tại tây nam Linh Đàm, không xa nhà hiện tại.

“Chọn dự án này, tôi có thể yên tâm về việc học tập cũng như vui chơi của các con. Nơi đây có trường mần non nội khu và gần nhiều trường học chất lượng, lại đa dạng tiện ích để các con được chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần”, chị chia sẻ.

Tại Hanoi Melody Residences, chủ đầu tư tập trung phát triển hệ tiện ích, mang đến trải nghiệm mới mẻ, toàn diện cho trẻ em mọi lứa tuổi. Các bé sẽ được rèn luyện thể thao với các bộ môn như bơi lội, chơi bóng rổ, tennis, chạy bộ ở phố đi bộ nhiều cây xanh.

Ở lứa tuổi nhỏ hơn, các bé học trong trường mầm non ngay dưới tòa nhà, tham gia trò chơi năng động tại vườn xích đu hay khu vui chơi trẻ em. Đặc biệt, việc lớn lên trong cộng đồng văn minh, an ninh đảm bảo 24/7 giúp trẻ tự tin phát huy sở thích, khả năng riêng, nâng cao tinh thần kết nối, chia sẻ và học hỏi.

Con trẻ được rèn luyện sức khỏe với nhiều bộ môn thể thao.

Không gian sống phù hợp cho cả gia đình

Không chỉ thuận lợi cho sự phát triển của các cư dân nhí, Hanoi Melody Residences còn mang đến cuộc sống bình yên cho người lớn tuổi và nơi an cư lý tưởng cho người trưởng thành.

Nơi đây có các vườn thư giãn, đường dạo bộ với thảm thực vật xanh mát 4 mùa để cư dân lớn tuổi rèn luyện sức khỏe giữa không gian trong lành, tận hưởng tuổi già bên con cháu. Nhu cầu sống hàng ngày của cư dân từ mua sắm cho đến chăm sóc sức khỏe, giải trí được đáp ứng thông qua chuỗi shophouse khối đế đa dạng ngành hàng.

Nhu cầu đa dạng của cư dân nhiều lứa tuổi sẽ được đáp ứng tại Hanoi Melody Residences.

Đây cũng là lý do gia đình chị Hoàng Anh chọn căn hộ 3 phòng ngủ rộng 129 m2. Chị dự định đón bố mẹ chồng lên ở cùng khi nhận nhà mới. “Thiết kế của dự án rất hợp lý, vừa có không gian sinh hoạt chung đủ gắn kết gia đình, vừa đảm bảo sự riêng tư cho mỗi thành viên. Diện tích rộng thoáng cùng bầu không khí trong lành cũng giúp bố mẹ chồng tôi không gặp cảm giác bí bách khi ở quê lên”, chị tâm sự.

Mỗi căn hộ 3 phòng ngủ tại Hanoi Melody Residences chia thành những không gian độc lập cho ông bà, bố mẹ, con cháu. Các thế hệ tận hưởng cuộc sống riêng tư, thoải mái ở phòng ngủ có cửa sổ lớn mà vẫn kết nối, tương tác với nhau qua không gian sinh hoạt chung như phòng bếp, phòng ăn hay phòng khách. Cuối tuần, cả gia đình quây quần bên nhau tại khu bể bơi, nhà hàng, siêu thị, công viên của dự án.

An cư tại Hanoi Melody Residences, khách hàng không phải lo lắng về tình trạng quá tải, chờ đợi thang máy để di chuyển bởi dự án trang bị mỗi sàn 10-12 thang máy tốc độ cao cùng hệ thống thang bộ thoát hiểm. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh, an toàn cũng được đề cao với hệ thống an ninh 24/24, mạng lưới camera kiểm soát, đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp.

Những trải nghiệm đa dạng, phù hợp nhiều lứa tuổi và cảm giác an yên là khác biệt mà cư dân sẽ tìm thấy ở Hanoi Melody Residences - dự án tại quỹ đất hiếm có trên khu vực tây nam bán đảo Linh Đàm.