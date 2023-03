Hani sốc khi quay cảnh thân mật

Hani cho biết cô và Kim Young Kwang ngượng ngùng khi quay cảnh thân mật trên giường. Hai người hợp tác trong phim mới "Call It Love".

Trong cuộc phỏng vấn mới đăng của tạp chí Esquire Hàn Quốc, Hani tiết lộ quá trình đóng cảnh tình cảm với nam diễn viên Kim Young Kwang. Theo Hani, trong phim Call It Love, cô và Kim Young Kwang vào vai người yêu cũ. Nhân vật của họ không có thiện cảm với đối phương. Do đó, hai diễn viên tránh mặt nhau trên phim trường và hiếm khi nói chuyện. Dẫn đến, họ ngượng ngùng và thấy xa lạ khi quay cảnh giường chiếu.

“Trong phim, anh Kim Young Kwang và tôi là người yêu cũ nên chúng tôi không có thiện cảm với nhau. Anh ấy sẽ tránh mặt tôi trên trường quay. Tôi cũng vậy. Không có bất kỳ cảnh nào chúng tôi nói chuyện tử tế với nhau. Do đó, tôi đã rất xấu hổ khi quay cảnh âu yếm nhau trên giường”, Hani chia sẻ.

Cô kể thêm: “Tôi nghĩ anh ấy cũng rất xấu hổ, bởi khi quay cảnh giường chiếu và có đoạn hôn nhau, anh ấy đột nhiên cắn vào đỉnh đầu tôi”. Hani nói thêm cô sốc khi thực hiện cảnh này.

Hani có cảnh thân mật với bạn diễn trong phim mới.

Call It Love kể về Sim Woo Joo (Lee Sung Kyung đảm nhận). Cuộc sống của cô trở nên khốn khổ vì cha và nhân tình của ông. Sau khi cha qua đời, Sim Woo Joo bị nhân tình của cha đuổi ra khỏi nhà. Sim Woo Joo quyết định trả thù người phụ nữ đó bằng cách tiếp cận con trai của bà là Han Dong Jin (Kim Young Kwang).

Hani sinh năm 1992, ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc EXID. Hani nổi tiếng sau khi fancam Up & Down của cô viral trên mạng xã hội và đạt hàng chục triệu lượt xem. Sau đó, Hani được mệnh danh "nữ hoàng fancam".

Hiện, Hani tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cô tham gia một số bộ phim như Hit the Spot (còn được gọi là Fanta G Spot hoặc Fantasy Spot), IDOL: The coup, The ghost doctor… Vừa qua, nữ diễn viên cùng gia đình có chuyến du lịch tại Nha Trang.