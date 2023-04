Hani (EXID) lần đầu đăng ảnh bên bạn trai hơn 10 tuổi

Hani đang hẹn hò bác sĩ tâm lý Yang Jae Woong. Họ công khai mối quan hệ vào tháng 6/2022.

Hani ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc EXID.

Ngày 30/3, tờ Sports Khan đưa tin Hani (thành viên nhóm EXID) đăng ảnh chụp cùng bạn trai và cha. Họ mặc trang phục giản dị, đeo băng đô Teletubbies và chụp hình thân mật.

Khi nữ ca sĩ chia sẻ hình lên trang cá nhân, đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc mừng cô. Đây là lần đầu tiên sau gần một năm công khai mối quan hệ tình cảm, cô đăng ảnh người yêu - bác sĩ tâm lý Yang Jae Woong.

Ngày 29/6/2022, Wikitree đưa tin nữ ca sĩ Hani hẹn hò bác sĩ Yang Jae Woong. Theo truyền thông Hàn Quốc, họ hẹn hò nhiều năm qua. Sublime Artist Agency - công ty quản lý của Hani - xác nhận thông tin trên.

Hani đăng ảnh chụp cùng bạn trai và cha.

Hani tên thật là Ahn Hee Yeon, sinh năm 1992. Cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc EXID. Hani nổi tiếng sau khi fancam Up & Down của cô viral trên mạng xã hội và đạt hàng chục triệu lượt xem. Sau đó, Hani được mệnh danh "nữ hoàng fancam". Ngoài ra, cô tham gia một số bộ phim như Hit the Spot (còn được gọi là Fanta G Spot hoặc Fantasy Spot), IDOL: The coup, The ghost doctor…

Bạn trai Hani hơn cô 10 tuổi và đang điều hành bệnh viện Women's Jin, Bucheon. Jae Woong cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí với tư cách chuyên gia sức khỏe.