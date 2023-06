Hành vi bạo lực của 2 bảo mẫu

Quá trình trông giữ trẻ, 2 bảo mẫu đều biết rất rõ hành vi bạo lực đối với cháu Đ. nhưng vẫn tiếp tục có hành động vô nhân tính dẫn đến cái chết oan của cháu bé 17 tháng tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành xảy ra tại cơ sở trông giữ trẻ trên địa bàn huyện Thường Tín, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992) cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên về tội Giết người.

Thay nhau bạo hành

Kết luận điều tra thể hiện khoảng tháng 11/2022, An và Lành bàn bạc cùng nhau mở lớp nhận trông giữ trẻ em tại thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

An và Lành đã thuê nhà của người dân làm cơ sở trông trẻ, song không có giấy phép mở cơ sở theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Lành.

Ngày 27/12/2022, UBND xã Vạn Điểm kiểm tra và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở trông giữ trẻ. Tuy nhiên, An và Lành không chấp hành, mà vẫn duy trì hoạt động.

Đến giữa tháng 2, gia đình chị Phùng Thị Tuyên (SN 1981, trú tại xã Vạn Điểm) gửi con trai là cháu P.T.Đ. (SN 2021) cho An và Lành trông giữ.

Khoảng 7h30 ngày 23/2, chị Tuyên đưa cháu Đ. đến giao cho An trông giữ cùng 6 cháu bé khác. Sau đó, Lành đến cùng trông giữ. Khoảng 9h30 cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ để quản lý, thì cháu Đ. khóc chạy ra đứng bên ngoài cửa phòng ngủ. Thấy vậy Lành bực tức chạy theo sau dùng 2 tay bế xốc cháu Đ. ném xuống đệm xốp, cháu Đ. tiếp tục khóc, thì Lành dùng tay phải tát vào mặt rồi ra ghế ngồi.

Lúc này, thấy cháu Đ. vẫn khóc, An không dỗ cháu bé mà tiếp tục bạo hành dã man.

“An dùng chân đạp vào bụng, ngực khiến cháu nằm nghiêng rồi tiếp tục dùng chân dẫm đứng lên đầu vùng tai trái của cháu bé rồi bước qua… Sau đó, An để cho cháu bé tự nín và chơi cùng các bạn”, kết luận điều tra nêu.

Hành động bạo hành dã man của bảo mẫu.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, chị Tuyên đến đón con như mọi ngày phát hiện 2 tai bị bầm tím, lúc này Lành giải thích cháu Đ. tự ngã. Sau đó, chị Tuyên đưa cháu về nhà, ngày 24 và 25/2 cháu Đ. đi học bình thường.

Sáng 26/2, chị Tuyên đưa cháu Đ. đến lớp giao cho An trông giữ. Khoảng 9h30 cùng ngày, cháu Đ. khóc quấy, thì An đã bế xốc nách lên cao khoảng 20 cm và ném cháu Đ. xuống thảm xốp. Cháu bé vẫn khóc, thì An tiếp tục dùng chân phải tiếp tục bạo hành rồi đi ra ngoài dọn phòng.

Khoảng 10 phút sau, An vào phòng thấy Đ. nằm bất tỉnh, miệng nôn trớ nên bế Đ. dậy và lay mạnh, nhưng cháu Đ. không có phản xạ.

“An dùng tay tát 2 cái vào má trái của Đ. nhưng cháu bé không tỉnh. An lúc này gọi báo cho Lành, thì được Lành hướng dẫn lấy nước ấm cho Đ. uống nhưng cháu bé vẫn không có phản xạ gì”, theo kết luận điều tra.

Lúc này, An gọi chị Tuyên đến cùng đưa cháu đi đến Trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp I, sau đó tiếp tục chuyển Bệnh viện nhi Trung ương. Phía bệnh viện chẩn đoán cháu bé bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái, phù não lan tỏa.

Đến ngày 2/3, cháu Đ. tử vong.

Chất màu nâu đỏ trên thảm xốp là của người khác?

Theo kết luận điều tra, kết quả xác minh tại UBND xã Vạn Điểm và Phòng Giáo dục huyện Thường tín xác định cơ sở trông giữ trẻ do An và Lành mở là tự phát.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu An và Lành đều khai vô ý làm cháu Đ. tự ngã, không thừa nhận việc đánh đập. Tuy nhiên, trước những những tài liệu chứng cứ thu thập được, cả hai thừa nhận hành vi bạo hành đối với cháu bé.

Cơ quan điều tra kết luận bị can Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, vì lợi ích đã mở cơ sở trông giữ trẻ trái phép. Quá trình trông giữ cháu Đ. đã có những hành vi côn đồ. Đặc biệt, An thấy hành vi bạo lực của Lành với cháu Đ. và ngược lại Lành thấy hành vi bạo lực của của An, nhưng cả hai không ngăn cản mà vẫn tiếp tục có hành vi bạo lực đối với cháu Đ.

Nguyễn Thị An tại cơ quan điều tra.

Đáng chú ý, quá trình khám nghiệm và dựng lại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 16 tấm xốp trong phòng ngủ của trẻ và vết chất màu nâu đỏ trên tấm thảm xốp.

Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định ADN mẫu vết màu đỏ thu tại hiện trường xác định vết máu trên không phải là máu của cháu Đ.

Liên quan đến việc này, cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với các phụ huynh của 6 cháu bé được gửi cùng cháu Đ. tại cơ sở và đề nghị cho các cháu đi kiểm tra thương tích. Tuy nhiên, các gia đình trên không đồng ý.