Hành tung bí ẩn của thủ lĩnh IS vừa bị tiêu diệt

Thủ lĩnh IS đã chết sau khi dành phần lớn cuộc đời ẩn mình trong thế giới ngầm của các phần tử thánh chiến. Trước đó, người này từng bị quân đội Mỹ bắt giữ và thả tự do.

Dù không nổi bật bằng người tiền nhiệm, thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi vẫn được nhiều người trong giới thánh chiến nể trọng.

"Qurayshi được biết đến là người rất thông minh và có suy nghĩ chiến lược”, Colin P. Clarke, nhà phân tích chống khủng bố của Soufan Group, một công ty tư vấn an ninh có trụ sở tại New York, cho biết, theo New York Times.

Từng bị quân đội Mỹ bắt giữ

Thủ lĩnh IS tên thật là Amir Muhammad Said Abdel-Rahman al-Mawla, 45 tuổi, sinh ra ở Iraq. Nhân vật được biết đến là người đứng đầu tổ chức này sau khi người tiền nhiệm - thủ lĩnh IS tối cao Al-Baghdadi bị giết vào tháng 10/2019, trong một cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ.

Hình ảnh vị thủ lĩnh IS Al-Qurayshi - người bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của Mỹ ở Syria vào ngày 3/2. Ảnh: Chính phủ Mỹ.

Chính phủ Mỹ cho biết Qurayshi “đã thúc đẩy việc bắt cóc, tàn sát và buôn bán người thiểu số thuộc tôn giáo Yazidi ở tây bắc Iraq, đồng thời chỉ huy một số hoạt động khủng bố trên toàn cầu của tổ chức này”.

Qurayshi đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ ở Iraq vào đầu năm 2008 và sau đó được thả tự do. Tuy nhiên, thời gian cụ thể chưa được làm rõ.

Trong thời gian bị Mỹ giam giữ, Qurayshi tỏ ra hợp tác trong các cuộc thẩm vấn và thậm chí còn cung cấp thông tin về các thành viên IS khác, theo các báo cáo thẩm vấn được quân đội Mỹ công khai.

Một ngày sau khi Qurayshi bị bắt, Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ thông báo đã bắt giữ “một cá nhân bị truy nã, được cho là thủ lĩnh mạng lưới hoạt động của Al Qaeda ở thành phố Mosul, Iraq”.

Người đàn ông này "trước đây từng là thẩm phán của hệ thống tòa án bất hợp pháp, tham gia việc ra lệnh và phê chuẩn các vụ bắt cóc và hành quyết", thông báo cho biết.

Trước đó, Qurayshi từng phục vụ một thời gian ngắn trong quân đội Iraq, trước khi chính quyền Saddam Hussein sụp đổ. Nhân vật này có bằng thạc sĩ về nghiên cứu Hồi giáo tại Đại học Mosul vào tháng 1/2007. Qurayshi gia nhập IS ở Iraq ngay sau đó.

Sống ẩn mình trong phần lớn cuộc đời

Qurayshi hoạt động ẩn dật. Điều này giúp thủ lĩnh IS tránh được cuộc săn lùng do Mỹ dẫn đầu, nhưng cũng có thể cản trở khả năng mở rộng mạng lưới và danh tiếng toàn cầu US, ông Colin P. Clarke nhận định.

Hiện trường sau vụ đột kích trong đêm của đặc nhiệm Mỹ ở làng Atme, tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria, nơi thủ lĩnh IS và các phần tử thánh chiến ẩn náu. Ảnh: New York Times.

“Sự đánh đổi là ông ta trở thành một bóng ma và không thực sự hoạt động, để truyền cảm hứng cho các tân binh thánh chiến”, vị chuyên gia cho biết.

Đến nay, thông tin về thủ lĩnh IS và các thành viên khác trong nhóm chỉ huy cấp cao còn rất ít.

Tuy nhiên, cái chết của Qurayshi trong cuộc đột kích do đặc nhiệm Mỹ thực hiện ở Syria hôm 3/2, đã giáng một đòn mạnh mẽ vào nhóm khủng bố. Đây cũng là một chiến thắng cho những nỗ lực chống khủng bố của Mỹ.

“Thủ lĩnh IS tiếp theo có thể là một người nào đó gần như không ai từng biết đến. Điều này sẽ khiến Mỹ và các đồng minh phải đối mặt với thách thức về việc thu thập thông tin tình báo và tìm ra mạng lưới liên hệ", ông Clarke phân tích.

"Nhưng đó cũng là một thách thức đối với IS, đặc biệt nếu thủ lĩnh tiếp theo không phải là người có danh tiếng ngang hàng với các thủ lĩnh thánh chiến trước đó", vị chuyên gia nói thêm.

Trước đó, hôm 3/2, Tổng thống Joe Biden xác nhận thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi đã chết trong cuộc tấn công giữa đêm của Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ ở phía tây bắc Syria.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Qurayshi đã chết khi tự kích nổ bom, khiến cả các thành viên trong gia đình thiệt mạng.

Giới chức trách Mỹ cũng khẳng định tất cả dân thường thiệt mạng và bị thương trong chiến dịch đều do những hành động của chính thủ lĩnh IS và thuộc hạ gây ra.