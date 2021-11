Hành trình 'Welcome home' mùa 2 đa trải nghiệm tại nam Phú Quốc

“Trong ánh nắng vàng như mật dát lên mặt biển xanh ngọc, hay từng ngõ phố cổ kính, thị trấn Địa Trung Hải phiên bản Việt của Sun Group khiến tôi say đắm. Sẽ rất lý tưởng khi nơi đây có sự hiện diện của khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton”, chị Thanh Hương (TP.HCM) - chủ nhân cặp shophouse The Center - chia sẻ khi thưởng thức trà chiều tại bể bơi Central Village, thị trấn Địa Trung Hải.