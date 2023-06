Nhờ sự phát triển của công nghệ in ấn, xuất bản điện tử, xu hướng tự viết sách đang ngày càng phổ biến hơn ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, quá trình cụ thể để biến những suy nghĩ, kinh nghiệm trong đầu mỗi người trở thành những dòng chữ, chương sách và đưa tới độc giả tác phẩm hoàn chỉnh thì không phải ai cũng thông thạo.

Cuốn sách The Book You Were Born to Write (Nhà xuất bản Thế giới và Alpha Books phát hành với tựa tiếng Việt là Hành trình viết sách: Từ ý tưởng đến hiện thực) của nữ tác giả người Mỹ Kelly Notaras đã tổng hợp 20 năm kinh nghiệm trong ngành xuất bản, có thể trở thành cẩm nang cần thiết cho những người đã, đang và sẽ cầm bút hoặc gõ phím tạo nên “đứa con tinh thần” của mình.

Bà Kelly Notaras sở hữu KN Literary Arts - một đơn vị xuất bản chuyên về thể loại sách kỹ năng phát triển cá nhân, trong đó có nhiều đầu sách trở thành best-seller tại nhiều quốc gia.

Nhìn chung, dù thể loại và độ dài tác phẩm khác nhau, có 7 bước cơ bản để tạo ra một cuốn sách. Đó là: Ý tưởng - Lên kế hoạch - Viết nháp - Chỉnh sửa - Biên tập - Định dạng và Thiết kế - Xuất bản. Trong Hành trình viết sách: Từ ý tưởng đến hiện thực, tác giả Kelly Notaras đưa ra lời khuyên cụ thể cho người mới bắt đầu: “Một trong những điều đầu tiên mà bạn cần làm khi bắt đầu viết sách là xác định thể loại mà bạn theo đuổi”.

Chẳng hạn, trong thế giới tiểu thuyết, các thể loại bao gồm giật gân, lãng mạn, lịch sử, khoa học viễn tưởng và văn học... Trong thế giới sách phi hư cấu, các thể loại bao gồm hướng dẫn, tiểu sử, lịch sử phổ thông, du lịch…

Tác giả Kelly Notaras, cũng như nhiều tác giả Việt Nam, chia hành trình viết sách thành 3 chặng: trước khi bắt đầu viết, viết lách và xuất bản. Cuốn Hành trình viết sách: Từ ý tưởng đến hiện thực được trình bày dễ hiểu, độc giả có thể chọn phần mình quan tâm để đọc trước thay vì đọc theo trình tự.

Về đặt tên sách, tác giả đưa ra một công thức thực sự đơn giản mà hiệu quả là “Why-What-Wow” (Tại sao-Cái gì-Ồ). Điều bất ngờ là nhiều cuốn sách thành công không phải vì nội dung độc đáo, chưa từng thấy mà là nhờ phong cách viết lách với lối hành văn đẹp hoặc hài hước hoặc gây cảm động sâu sắc; có được phiên bản tốt nhất của thông điệp...

Trong cuốn sách của mình, tác giả Kelly không chỉ đưa ra hệ thống kiến thức và lời khuyên tỉ mỉ, mà còn nhiều lần tâm tình, truyền cảm hứng cho bạn đọc mạnh dạn dấn thân trên con đường viết lách và xuất bản.

“… Công cuộc đưa một cuốn sách ra thế giới hiếm khi nào là một đường thẳng. Nó là cuộc hành trình của anh hùng, đầy rẫy những ngóc ngách, ngõ cụt và cả những cánh cửa không ngờ tới. Hãy giữ tâm trí cởi mở và trang bị tinh thần không ngại thử thách! Vậy là bạn đang ở vạch xuất phát. Bạn đã thực hiện một cú nhảy vọt trong trái tim mình, tưởng tượng bản thân đang chuyển đổi từ ‘một người bình thường’ thành ‘một tác giả sách’”.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp cho độc giả nhiều công cụ hữu ích để giúp họ tìm ra ý tưởng và viết sách một cách hiệu quả. Nội dung phù hợp nhu cầu, thị hiếu của bạn đọc các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhiều người muốn xuất bản tác phẩm riêng, không dừng ở dạng tự truyện/hồi ký quen thuộc mà cả dạng sách phi hư cấu truyền cảm hứng, chia sẻ kiến thức. Trong sách còn sở hữu những dòng chia sẻ chân thực về hành trình viết sách của các tác giả Việt Nam.

Ngoài ra, sách còn có một chương hướng dẫn cụ thể cách tạo điểm thu hút độc giả, bao gồm xác định các “móc câu” của cuốn sách (mẩu thông tin nhỏ thu hút sự chú ý); đảm bảo tính độc đáo, lôi cuốn, khả năng bán được… Thậm chí, tác giả Kelly Notaras còn cung cấp gợi ý về một số phần mềm ứng dụng trợ giúp đắc lực cho việc soạn thảo, hệ thống văn bản.

Với những bí quyết hữu ích và lối hành văn duyên dáng, cuốn hút, cuốn sách Hành trình viết sách: Từ ý tưởng đến hiện thực nhận được đánh giá của Scott Hoffman, đại diện cho nhiều tác giả có sách bán chạy số 1 của New York Times rằng: “Hai cách tốt nhất để thay đổi thế giới là sinh con và viết sách. Tôi không thể giúp bạn với điều thứ nhất, nhưng nếu bạn muốn thực hiện điều thứ hai, hãy bắt đầu bằng cách đọc tác phẩm tuyệt vời của bậc thầy biên tập Kelly Notaras, cuốn Hành trình viết sách. Cuốn sách là nguồn tài nguyên tối ưu cho tất cả những ai muốn truyền đạt sự hiểu biết của mình với thế giới một cách sâu sắc và lâu dài”.