Hành trình về nhà của cư dân Sun Grand City Feria

Sự kiện “First day at Feria” diễn ra tại quảng trường Gardenia 1 thuộc dự án Sun Grand City Feria, với đông đảo khách hàng thân thiết tham dự.

“First day at Feria” là chuỗi sự kiện trải nghiệm, gắn kết cộng đồng cư dân Sun Grand City Feria do Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức, đem đến cho chủ nhân tương lai trải nghiệm một ngày làm cư dân “đích thực”. Không chỉ đắm chìm trong không gian kiến trúc tuyệt mỹ, khách mời tham gia còn được tận hưởng những bữa tiệc đường phố và âm nhạc bờ biển đậm chất Tây Ban Nha quyến rũ.

Diện mạo hoàn thiện

Đứng giữa công viên Gardenia 1 (phân khu Mallorca), cư dân khu đô thị Sun Grand City Feria được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ xưa của cung điện hoàng gia Alcazar, với hình ảnh khu vườn thượng uyển bao quanh đài phun nước cùng dòng suối xanh mát kéo dài dọc công viên.

“Đứng từ xa, tôi đã bất ngờ trước sắc xanh quen thuộc của vùng đất Tây Ban Nha. Trực tiếp dạo bước trên nhưng con phố của Feria tôi càng cảm nhận rõ hơn những câu chuyện của xứ sở bò tót mà chủ đầu tư muốn gửi gắm trong từng thiết kế. Không gian âm nhạc sôi động giữa công viên Gardenia 1 đã biến ngày nghỉ lễ của tôi thêm thú vị và hấp dẫn, tựa như được sống giữa thủ đô Marid”, anh Gia Linh, chủ sở hữu căn biệt thự song lập tại phân khu Mallorca vừa lắng nghe giai điệu Latin vừa chia sẻ.

Khách mời đảm bảo an toàn mùa dịch.

Ngoài công viên Victoria với đài phun nước rượu vang đặc trưng của Tây Ban Nha và công viên Gardenia 1 rực rỡ sắc màu, trong thời gian tới, hệ thống 4 công viên Gardenia 2, 3; Valencia 1, 2 sẽ sớm hoàn thiện tại dự án.

Sau khi lắc lư theo nhịp nhạc Flamenco rạo rực, cư dân tương lai tham gia sự kiện được tận mắt ngắm nhìn ngôi nhà trong mơ của mình dưới ánh nắng đầu hè. Sức quyến rũ của Sun Grand City Feria không chỉ ở vẻ đẹp Địa Trung Hải với sắc trắng tinh khôi quen thuộc, mà còn là sự pha trộn giữa sắc màu ấm nóng trong thiết kế mái biệt thự tượng trưng cho đất hòa cùng sắc xanh nhẹ nhàng trong từng ô cửa tượng trưng cho đại dương.

Chia sẻ từ chủ đầu tư, phần mái mỗi căn biệt thự tại dự án được tạo ra từ khoảng 5.000 viên ngói, làm hoàn toàn thủ công nhằm đảo bảo màu sắc riêng biệt của từng viên. Sắc trắng, cam, đen hòa hợp tạo nên hiệu ứng lấp lánh nổi bật dưới nắng, biến mỗi căn biệt thự tại Sun Grand City Feria trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Cư dân Sun Grand City Feria sẽ sống trong không gian âm nhạc rộn ràng.

“Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một dòng chảy ánh sáng từng xuất hiện trong một bộ phim kinh điển đã xem”, chị Lan Anh, cư dân Mallorca chia sẻ.

Tiềm năng sinh lời

Bên cạnh những giai điệu âm nhạc sôi động và bức tranh đô thị quyến rũ, sự kiện gắn kết còn đem đến chuỗi chương trình đa dạng như ký họa đường phố - nét văn hóa đặc trưng tại những con ngõ nhỏ Tây Ban Nha hay xiếc - ảo thuật đường phố vui nhộn…

Những trải nghiệm đúng “chất Tây Ban Nha” củng cố niềm tin của các chủ nhân dự án vào tương lai của BĐS Bãi Cháy. Với thế “kiềng ba chân” hạ tầng - du lịch - bất động sản, Bãi Cháy nói riêng và Quảng Ninh nói chung được giới đầu tư đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn, và sẽ tăng trưởng nhanh khi thị trường phục hồi sau dịch.

Vẻ đẹp của biệt thự Sun Grand City Feria.

Thành công từ mô hình hệ sinh thái với những dự án quy mô có vai trò tương hỗ cho nhau cũng là một trong những yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư và khách hàng quyết định “xuống tiền” sở hữu căn nhà bên bờ vịnh di sản. Trong ngày trải nghiệm, nhiều khách hàng đã chia sẻ về mong muốn sở hữu thêm một căn biệt thự Sun Grand City Feria để thuận tiện kinh doanh sinh lời.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Quảng Ninh đã đón 280.000 lượt khách tới tham quan vịnh Hạ Long và các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó, khách tham quan vịnh Hạ Long hơn 32.000 lượt; công viên Sun World Ha Long Complex đón gần 24.000 lượt, chiếm 75% lượt khách thăm vịnh.

Toàn cảnh khu đô thị nhìn từ trên cao.

Theo giới phân tích, dù nền kinh tế có nhiều biến động thì BĐS gắn với du lịch nghỉ dưỡng vẫn là kênh trú ẩn an toàn và sinh lời trong tương lai dài hạn. Rót tiền vào biệt thự song lập Mallorca nói riêng và dự án Sun Grand City Feria nói chung, nhà đầu tư có thể nhận về nhiều lợi ích: Sản phẩm đẳng cấp, giá thành hợp lý với tiềm năng tăng giá cao.