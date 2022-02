Hành trình ươm mầm xanh tại Lào Cai

Qua chiến dịch “Tết An Bình”, ABBank hỗ trợ trồng 25.000 cây xanh tại Lào Cai, đồng thời mang đến nhiều học bổng giá trị và hoạt động ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một mùa xuân mới đã về. Những mầm xanh muôn nơi lại đâm chồi nảy lộc, báo hiệu sức sống khỏe khoắn. Tại Lào Cai, hàng chục nghìn cây xanh đã được chiến dịch “Tết An Bình” của ABBank ươm mầm, thắp lên hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

25.000 cây xanh được ươm mầm

Đồng hành cùng dự án “Xanh An Bình - Xanh Việt Nam” cũng do ABBank khởi xướng, chiến dịch “Tết An Bình” năm 2022 mang tới nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng.

Cụ thể, với mỗi cây xanh được trồng trong chiến dịch tại xã Dương Quỳ (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), ABBank sẽ gây quỹ hỗ trợ em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn do bố mẹ mất vì đại dịch Covid-19.

“Tết An Bình 2022” mang những mầm xanh đến với tỉnh Lào Cai.

Xã Dương Quỳ là xã thuộc khu vực I, nằm ở phía tây huyện miền núi Văn Bàn. Nơi này có đến 80% người dân là dân tộc Tày, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới 32%. Năm vừa qua, đời sống và kinh tế của người dân gặp thiệt hại kép khi vừa hứng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, vừa gặp tác động của thời tiết khắc nghiệt.

Để góp phần chia sẻ và hỗ trợ đời sống của người dân nơi đây, ABBank trao tặng 25.000 cây quế cho 23 hộ dân thuộc thôn Nậm Hốc và thôn Tùn Dưới, xã Dương Quỳ. Đồng thời, ngân hàng trao 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Không chỉ gửi tặng món quà ý nghĩa, “Tết An Bình” còn lan tỏa đến với người dân và các em học sinh tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái.

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó tổng giám đốc ABBank - trao 25.000 cây quế cho đại diện xã Dương Quỳ.

Kết nối hy vọng

Trước khi đến với Lào Cai, “Tết An Bình” đã có mặt tại TP.HCM để trao 30 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng/suất cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ vì Covid-19. Những đại sứ của chương trình cũng giúp các em gửi gắm ước mơ vào những bức tranh vẽ cây, gửi tặng bạn nhỏ miền núi phía Bắc.

Lần đầu tiên cầm trên tay món quà đặc biệt của các bạn phương xa, em Bàn Thị Ngọc, học sinh lớp 2 tại điểm trường Nậm Hốc, chia sẻ: “Em mong các bạn ở TP.HCM mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, cố gắng học tập thật tốt. Em có ước mơ làm ca sĩ và em mong các bạn cùng thi đua với em, biến ước mơ của em và các bạn thành hiện thực”.

“Tết An Bình” năm nay đã kết nối thông điệp yêu thương từ Bắc vào Nam. Chương trình gieo lên mầm xanh hy vọng để các em nhỏ có động lực để yên tâm học tập, thêm yêu cuộc sống dẫu hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Những bức tranh vẽ cây ước mơ của các bạn nhỏ miền Nam được “Tết An Bình” gửi đến Lào Cai.

Theo đại diện ABBank, thế hệ tương lai của đất nước cũng giống như những mầm xanh, phải trải qua nhiều năm tháng nuôi trồng, chăm sóc cẩn thận mới có thể phát triển bền vững. Khi những cây xanh gieo xuống đất trổ búp mầm đầu tiên trên mảnh đất Dương Quỳ cũng là lúc những đứa trẻ ở nửa kia Tổ quốc cắp sách tới trường học.

25.000 cây quế khi lớn sẽ góp phần phủ xanh diện tích đất lâm nghiệp của xã Dương Quỳ, giúp bà con phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Và trong đó cũng có những cây quế thật đặc biệt mang tên “Cây cho ba”, “Cây cho mẹ”, “Cây ước mơ”, “Cây an bình”,… lan tỏa những yêu thương, hy vọng, lòng biết ơn và những kỷ niệm đẹp của các em nhỏ.

Cùng với 25.000 cây xanh, những “mầm non” khác đang được vun đắp, hứa hẹn trở thành một thế hệ tương lai giàu ước mơ và ý chí. “Tết An Bình” được ABBank kỳ vọng ươm lên những “mầm xanh mới” cho những mùa xuân đầy hy vọng.

“Mầm xanh hy vọng” được chung tay gieo trồng bởi các tình nguyện viên, người dân và chính các em nhỏ.

“Tết An Bình” đã trải qua 13 năm mang tới sinh kế cho người dân khó khăn. Đây là năm thứ 2 liên tiếp chương trình đồng hành cùng dự án 5 năm “Xanh An Bình - Xanh Việt Nam”. Chương trình đã hỗ trợ gần 3.000 người dân trên cả nước với số tiền gần 10 tỷ đồng .

Trước khi thực hiện chương trình ở xã Dương Quỳ, đầu năm 2021, chương trình đã trồng thành công 11.200 cây xanh thuộc dự án trồng cây phòng hộ, chống sạt lở cho người dân và chính quyền huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Số cây xanh được chăm sóc sau gần một năm đã phát triển tốt, mang lại hiệu quả trong công cuộc phủ xanh đất trống đồi trọc, hứa hẹn trở thành sinh kế lâu dài cho người dân địa phương.