Hành trình truy xét kẻ gây hàng loạt vụ trộm tại bệnh viện

Ngày 20/6, thượng tá Nguyễn Viết Ánh, Trưởng công an TP Đông Hà (Quảng Trị), cho biết đã khởi tố bị can đối với Lâm Viết Cường (1969) và Vũ Tùng Dương (1996, cùng trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Đây là 2 đối tượng gây hàng loạt vụ trộm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, bị Công an TP Đông Hà lập chuyên án truy xét.

Rạng sáng 12/6, nhiều người nhà chăm nuôi bệnh nhân tại Khoa Sản - Nhi (tòa nhà E) Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị hốt hoảng khi phát hiện tài sản cá nhân như điện thoại, tiền mặt bị đánh cắp. Sự việc nghiêm trọng này đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh báo ngay cho Công an phường Đông Lương và Công an TP Đông Hà.

Lâm Viết Cường và tang vật liên quan vụ án.

Qua xác minh ban đầu, Công an TP Đông Hà nhận định kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng độ từ 23h30 ngày 11/6 đến tầm hơn 1h ngày 12/6, khả năng cao các vụ đều do một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng gây ra.

Để đấu tranh hiệu quả, Công an TP Đông Hà lập chuyên án truy xét. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó truy xuất hình ảnh camera an ninh, lực lượng Ban chuyên án đã phát hiện manh mối về đối tượng nghi ngờ. Ban chuyên án cũng tung nhiều tổ công tác thu thập thông tin, sàng lọc đối tượng.

Qua nhiều giờ căng thẳng, lực lượng ban chuyên án cũng đã xác định được đối tượng nghi phạm đến từ ngoại tỉnh, di chuyển trên chiếc ôtô Vios màu bạc, rời địa bàn TP Đông Hà vào rạng sáng 12/6 ra phía Bắc trên QL1A.

Lập tức, tổ công tác thuộc Ban chuyên án nhận lệnh lên đường, truy xét đối tượng. Vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình phá án, đến ngày 16/6, tại TP Bắc Ninh, lực lượng Công an TP Đông Hà đã bắt được nghi phạm Lâm Viết Cường (1969, trú TP Bắc Ninh) và “cộng sự”, truy thu tang vật và di lý vào TP Đông Hà để điều tra.

Tại CQĐT Công an TP Đông Hà, đối tượng Cường khai nhận chiều 10/6 đã nói với Vũ Tùng Dương (1969, trú cùng địa chỉ), làm nghề lái xe dịch vụ chở Cường vào Thừa Thiên - Huế để đi trộm cắp tài sản, sẽ trả công 5 triệu đồng thì được Dương đồng ý.

21h cùng ngày, Dương điều khiển ôtô hiệu Vios màu bạc BKS 99A-091.97 chở Cường “hành phương Nam”. Khi đến địa bàn TP Đông Hà, Cường và Dương thuê nhà nghỉ để nghỉ lại. Khoảng 23h ngày 11/6, Cường nói Dương chở đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Dương đỗ xe bên ngoài, còn Cường vào bên trong, từ cổng số 3 đi thẳng vào là hướng tòa nhà E.

Tại đây, Cường đi vào phòng Phụ khoa 2 lấy trộm một túi xách bên trong có 8 triệu đồng của chị Cao Thị H.. Cường lục lấy tiền rồi vứt túi lại. Tiếp tục lên tầng 4 Tòa nhà E, là khoa nhi, Cường “thó” 1 máy tính bảng hiệu Samsung Galaxy Tap A của anh Hoàng Văn L. (trú H. Cam Lộ).

Sang phòng khác cùng dãy tầng này, Cường lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 12 của chị Lê Hải Y. (trú huyện Gio Linh) và 1 điện thoại Oppo A5 của chị Phan Thị Th. (trú huyện Vĩnh Linh). Sau khi trộm cắp trót lọt, Cường ra chỗ Dương, nói tiếp tục đi vào TP Huế để trộm ở viện nhưng trời cũng gần sáng nên cả hai quyết định về Bắc Ninh.

Dương và phương tiện ôtô.

Về tới Bắc Ninh, Cường trả cho Dương 5 triệu đồng như thỏa thuận. Sáng ngày 13/6, Cường đưa 2 chiếc điện thoại trộm cắp được bán cho một thanh niên ở Thanh Trì (Hà Nội) giá 5 triệu đồng.

Bước đầu, CQĐT cũng xác định Cường có nhân thân xấu, nhiều lần bị xử phạt hành chính và bị tuyên án đều liên quan hành vi Trộm cắp tài sản. Trong đó, năm 2006, bị TAND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) xử phạt 54 tháng tù; năm 2017, bị TAND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xử phạt 15 tháng tù. Mới nhất là năm 2019, TAND huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) xử phạt 15 tháng tù.

Với thành tích phá án xuất sắc này của Công an TP Đông Hà, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã gửi thư cảm ơn.