Hành trình truy tìm túi tiền 1,7 tỷ đồng

Đào Quang Linh (SN 1987, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) đột nhập vào nhà vợ chồng anh L.M.T. và chị H.L.T.P. ở số nhà 70 Thanh Hải lấy trộm túi tiền.

Cuối tháng 8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chuyển VKSND cùng cấp.

1,7 tỷ đồng “bốc hơi” trong đêm

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhớ lại, khoảng 7h30 ngày 28/7, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1,7 tỷ đồng xảy ra tại phường Thủy Xuân, TP Huế vào rạng sáng cùng ngày.

Phòng CSHS đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với VKSND tỉnh, Công an TP Huế khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, dữ liệu, thông tin nghi vấn có liên quan. Đồng thời, tiến hành xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh.

Quá trình lấy lời khai của bị hại, Công an xác định, khoảng 17h15 ngày 27/7, anh N.M.T. (sinh năm 1983) và vợ là chị H.L.T.P. (sinh năm 1983, cùng trú tại số nhà 70 Thanh Hải, phường Thủy Xuân, TP Huế) đến Ngân hàng TMCP Á Châu ACB ở đường Trần Hưng Đạo, TP Huế để rút số tiền 7 tỷ đồng. Số tiền này được chị P. để trong 3 túi (một túi nylon màu đen, một túi nylon màu xanh và một túi vải).

Tiếp đó, anh T. dùng xe máy chở chị P. ngồi sau để ôm, giữ các túi đựng tiền đưa về nhà và để 3 túi tiền trong phòng ngủ ở tầng một. Phòng này không có người ngủ và cửa phòng không khóa. Khoảng 23h cùng ngày, vợ chồng chị P. cùng con gái đi ngủ ở tầng 2. Khoảng 6h ngày 28/7, sau khi ngủ dậy, vợ chồng chị P. phát hiện bị mất một túi tiền, nên đã trình báo cơ quan công an.

Đối tượng Đào Quang Linh đến trình diện tại công an.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều dấu vết vân tay tại nhà của chị P., nghi vấn do đối tượng để lại. Kiểm tra camera bên trong nhà của chị P., Công an xác định lúc 2h21 ngày 28/7, một đối tượng đột nhập vào nhà theo hướng cửa thông gió phía sau nhà vệ sinh tại phòng ngủ tầng một, rồi sau đó đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm một túi tiền (túi nylon màu đen) với số tiền 1,76 tỷ đồng . Tại hiện trường vẫn còn lại 2 túi tiền với tổng số tiền 5,24 tỷ đồng . Quá trình khám nghiệm, Công an phát hiện khung cửa sắt tại cửa thông gió nhà chị P. bị kẻ gian tháo vít ra phía bên ngoài nhà.

3 ngày đêm đấu tranh với siêu trộm

Trung tá Hà Thi Sỹ, Đội trưởng, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, Phòng CSHS và Công an TP Huế tiến hành các biện pháp điều tra truy xét, tập trung vào công tác rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản trên toàn địa bàn tỉnh.

Qua đó, nổi lên một số đối tượng có phương thức, thủ đoạn phạm tội tương tự thủ đoạn đột nhập vào nhà chị P. Đồng thời, tiến hành trích xuất hệ thống camera tại các tuyến đường dẫn đến nhà chị P. trước và sau thời điểm gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trong chiều cùng ngày, Công an nhận thấy đối tượng Đào Quang Linh đang trú tại số nhà 16 Nguyễn Xuân Ôn, phường Thuận Lộc, TP Huế - là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Linh là đối tượng có “bề dày” tiền án, tiền sự. Cụ thể, từ tháng 1/2001 đến tháng 3/2002, Linh nhiều lần trộm cắp tài sản nên phải đưa vào cơ sở giáo dưỡng 24 tháng. Ngày 24/6/2008, Linh bị Công an TP Huế xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản sản. Ngày 5/2/2009, Linh là đối tượng trộm cắp tài sản bị TAND TP Huế xử phạt 15 tháng tù. Ngày 20/2/2011, Linh có hành vi gây rối trật tự công cộng bị Công an TP Huế xử phạt hành chính 750.000 đồng.

Ngày 26/1/2015, Linh lại trộm cắp tài sản bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 3 năm 6 tháng tù. Ngày 1/9/2018, Linh tiếp tục trộm cắp tài sản bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 3 năm 6 tháng tù. Đối tượng vừa chấp hành hình phạt và ra tù vào tháng 3 năm nay. Trước nhiều biểu hiện bất thường và các chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã triệu tập Đào Quang Linh để đấu tranh.

Trung tá Hà Thi Sỹ - cán bộ trực tiếp đấu tranh với Đào Quang Linh - cho biết các chứng cứ thu thập được rõ ràng nhưng vốn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, Đào Quang Linh đã liên tục quanh co chối tội, không thừa nhận mình gây ra vụ trộm nói trên. Đối tượng rất ma mãnh, tinh vi, có lúc còn định dẫn dắt vụ án theo một hướng khác. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau 3 ngày 3 đêm đấu tranh, đến rạng sáng 30/7, đối tượng Đào Quang Linh buộc phải khai nhận thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên. Tuy nhiên, đối tượng khai nhận rằng chỉ chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng (trong số 1,76 tỷ đồng mà bị hại trình báo). Số tiền này được đối tượng cất giấu dưới đáy bên trong lồng máy giặt của nhà mẹ đẻ tại 6/20 đường Nguyễn Hữu Dật.

Tiếp tục thu thập lời khai của bị hại và “truy” dòng tiền, công an gặp không ít khó khăn trong quá trình làm rõ số tiền hơn 500 triệu đồng còn lại đi về đâu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ thu thập tại hiện trường, công an xác định, số tiền hơn 500 triệu đồng còn lại cũng do đối tượng Đào Quang Linh chiếm đoạt.

Thế nhưng, càng đấu tranh, đối tượng lại càng khai báo vòng vo. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin các tổ công tác sẵn sàng có mặt tại nhà đối tượng đang sinh sống và nhà mẹ ruột để “truy” tìm số tiền 500 triệu đồng còn lại, thì Linh nghĩ trước sau gì cũng bại lộ. Lúc này, Đào Quang Linh mới chịu khai nhận, ngoài số tiền 1,2 tỷ đồng mà đối tượng chiếm đoạt, 500 triệu đồng còn lại được bọc trong túi nylon màu đen và chôn dưới đất, phía dưới chuồng gà của nhà mẹ ruột.

Thuê taxi để đi trộm

Quá trình đấu tranh, Đào Quang Linh khai nhận vào khoảng 0h10 ngày 28/7, đối tượng thuê xe taxi của hãng Thành Công chở đến đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP Huế, thì đi bộ theo hướng đường Thanh Hải với mục đích tìm sơ hở của các nhà dân để đột nhập, trộm cắp tài sản. Đến khoảng 1h15 phút cùng ngày, Linh đã dùng tuốc nơ vít tháo khung cửa sổ phía bên hông nhà 42B đường Thanh Hải và đột nhập vào bên trong lấy trộm một máy tính bảng và một máy tính xách tay. Sau đó, đối tượng tẩu thoát và tiếp tục đi bộ đến số nhà 70 đường Thanh Hải.

Tại đây, Đào Quang Linh dùng cờ-lê mở khung sắt cửa ô thông gió ở phía sau phòng vệ sinh tầng một. Lúc này, Linh tiếp tục đột nhập qua ô thông gió vào bên trong ngôi nhà và đi thẳng vào phòng ngủ tầng một và lục tìm tài sản, thì phát hiện 3 túi tiền nên đã chiếm đoạt một túi tiền nylon màu đen và đã tẩu thoát ra bên ngoài, rồi đi bộ ra hướng đường Điện Biên Phủ để đón taxi về lại số nhà 16 Nguyễn Xuân Ôn mà Linh đang sinh sống.

Theo điều tra viên, mặc dù phát hiện 3 túi tiền trong phòng ngủ của nhà chị P. nhưng đối tượng chỉ lấy một túi tiền là do đối tượng xác định, phải đi bộ quãng đường dài để bắt taxi, trong khi đó túi tiền (chứa 1,7 tỷ đồng ) mà đối tượng đã lấy cắp đã khá nặng, nên đó là lý do đối tượng không thể lấy thêm số tiền còn lại. Sau khi lấy trộm túi tiền 1,7 tỷ đồng trót lọt, đến khoảng 3h10, đối tượng sử dụng xe máy SH BKS 75F1-320.85 chở túi tiền đến nhà mẹ ruột để cất giấu tiền.

Toàn bộ số tiền được Linh chia làm 2 để cất giấu. Phòng CSHS đã ra lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà Đào Quang Linh và nhà mẹ ruột của đối tượng. Qua khám xét đã thu giữ toàn bộ số tiền 1,2 tỷ đồng được Linh cất giấu dưới đáy, bên trong lồng máy giặt và số tiền 500 triệu đồng được Linh bọc trong túi nylon màu đen chôn dưới đất phía dưới chuồng gà.

Chân dung Đào Quang Linh sau khi gây ra vụ trộm túi tiền 1,7 tỷ đồng .

Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết như vậy đúng sau 3 ngày gây án, Phòng CSHS đã sớm tìm ra thủ phạm, thu hồi được toàn bộ số tiền để trao trả lại cho bị hại. Theo cơ quan công an, qua nắm tình hình được biết, thời gian gần đây trên địa bàn Cố đô Huế, tình trạng người dân tham gia mua bán bất động sản nên thường để nhiều tiền mặt trong gia đình để thuận tiện cho việc giao dịch, mua bán.

Trong khi đó, nhiều người có tâm lý chủ quan, để tài sản mà không có người trông coi, các cửa ngõ thì sơ sài - đây chính là kẻ hở cho đối tượng phạm tội thực hiện. Ngoài ra, một số người dân, các doanh nghiệp sau khi rút tiền từ ngân hàng đưa về nhà nhằm thực hiện các giao dịch, nhưng đã bảo quản tài sản rất lỏng lẻo.

Vì vậy, trước nhiều vụ mất cắp tài sản có giá trị lớn trên địa bàn TP Huế thời gian gần đây, Công an khuyến cáo người dân không nên cất giữ số lượng lớn tiền, vàng trong nhà. Nếu do cần giao dịch nên phải để số tiền lớn trong nhà, phải bảo quản cẩn thận, ban đêm phải có người trông coi, các hệ thống cửa ngõ phải đảm bảo an toàn, các ô cửa thông gió nên khóa cẩn thận trước lúc đi ngủ.