Hành trình truy lùng kẻ gây thảm án ở Quảng Ninh

Nghiện ma túy và cờ bạc, Doãn Trung Dũng vay tiền dì ruột vợ không được nên ra tay sát hại cả 4 bà cháu để cướp vàng.

Doãn Trung Dũng tại thời điểm bị bắt

Kẻ gây ra thảm án khiến 4 người tử vong ở Quảng Ninh thừa nhận: "Có bắn tôi 10 lần cũng không hết tội". Khi bị trinh sát khống chế tại quán cà phê, Dũng hỏi: “Sao các anh biết tôi ở đây?”

Thảm án kinh hoàng

Sáng 24/9/2016, hết ca làm việc đêm tại cây xăng Hợp Thành, chị Vũ Thị Thanh (ở phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) trở về nhà, nơi chị cùng mẹ đẻ, 2 người con và 1 người cháu ruột sinh sống. Thế nhưng, khi mở cửa, chị khụy gối khi nhìn thấy mẹ đẻ, cháu và các con đã tử vong. Khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, cơ quan công an kết luận các nạn nhân tử vong do nhiều thương tích trên người. Toàn bộ căn nhà đã bị xáo trộn giống như có kẻ đột nhập. Theo lời khai của chị Thanh, mẹ chị là bà Nguyễn Thị Hát đã bị mất hết số vàng đeo trên người.

Sau khi nhận được tin, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, lãnh đạo TP Uông Bí và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Đoàn công tác của Bộ Công an cũng đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng tiếp cận, đánh giá tính chất của vụ thảm án kinh hoàng.

Đại úy Nguyễn Văn Phú khi đó là Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kể: "Trong cuộc đời đánh án của mình, tôi đã từng chứng kiến vụ xả súng ở cảng Làng Khánh năm 2008. Nhưng riêng vụ án này, tất cả các nạn nhân đều là người già và trẻ nhỏ. Họ không tử vong vì những phát súng mà bị đâm, chém, đập bằng hung khí rất thương tâm".

Chiếc xe taxi đưa Dũng di chuyển tại Thủy Nguyên, Hải Phòng

Nhận diện nghi phạm

Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, tài liệu điều tra ban đầu có cơ sở xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Theo các nhân chứng, đêm 23/9, nhà chị Thanh không hề có biểu hiện bất thường. Gia đình chị có nuôi 3 con chó khá dữ, nếu gặp người lạ chúng sẽ sủa rất lớn, nhưng trong đêm ấy không ai nghe thấy tiếng chó sủa.

Một số nhân chứng cho biết buổi chiều trước khi xảy ra thảm án đã thấy 2 thanh niên đến nhà chị Thanh hỏi thăm. Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện dấu vân tay lạ và dấu giày có dính máu cùng các chứng cứ khác. Từ nhận định ban đầu về việc thủ phạm không phải là người xa lạ, cơ quan điều tra đã khoanh vùng nghi phạm và xác định nghi can là Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí).

Dũng là có 2 tiền án, là cháu rể của nạn nhân. Mẹ vợ Dũng và bà Hát là 2 chị em ruột. Một tuần trước, chị Dung (vợ Dũng) đã bán cho chị Thanh 2 con chó để trông nhà. Nhiều người trong gia đình chị Thanh biết chị vừa được nhận đền bù số tiền lớn và đây có thể là nguyên nhân khiến Doãn Trung Dũng đột nhập ăn trộm. Có thể do bị phát hiện, nên Dũng đã sát hại cả 4 bà cháu.

Khi ra tòa, Doãn Trung Dũng phải đeo dụng cụ chống cắn lưỡi

Cuộc mai phục trong quán cà phê

"Bắt Dũng không khó, nhưng bắt phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân” là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, bởi Dũng là kẻ côn đồ hết sức hung hãn. Ngay khi xác định nghi can là Doãn Trung Dũng, cơ quan công an đã tiếp cận nhà nghi phạm nhưng anh ta đã trốn trước đó ít phút mà không mang theo tiền bạc, điện thoại di động.

Huy động chó nghiệp vụ lần theo tung tích, ban chuyên án phát hiện nguồn hơi tại khu vực đầm sú vẹt sau nhà nghi phạm. Hàng trăm chiến sĩ công an, dân quân tự vệ đã lội bùn xuống khu vực đầm để truy tìm. Lúc này, Ban chuyên án nhận định có thể Doãn Trung Dũng với tài bơi lội của mình đã bơi sang bên kia sông thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi gã sinh ra và lớn lên. Đeo bám các mối quan hệ, đúng như nhận định của Ban chuyên án, trinh sát phát hiện nghi phạm đã vượt sông Bạch Đằng sang Hải Phòng.

Ngay lập tức, mọi ngả đường được CATP Hải Phòng tung trinh sát giám sát chặt chẽ. Từ nhà mẹ đẻ Dũng cho đến người thân, họ hàng và bạn bè của gã đều được đưa vào tầm ngắm 24/24. Không ngoài dự đoán, sáng 26/9, các trinh sát phát hiện Dũng ở trong nhà một người bạn ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, trong nhà lúc này có cả người già và trẻ nhỏ, nếu bắt Dũng khi đó thì với bản chất hung hãn, máu lạnh, Dũng có thể sát hại những người trong nhà, hoặc khống chế họ làm con tin.

Lúc này, Thượng tướng Lê Quý Vương có mặt tại Hải Phòng chỉ đạo chuyên án. Công an Hải Phòng đề xuất, nếu bắt tại Tam Hưng rất dễ xảy ra thương vong cho người dân. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Ban chuyên án sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đặt Dũng vào tình thế phải rời khỏi Tam Hưng và trốn tiếp vào nội thành.

Chập tối 26/9, nắm thông tin Dũng đi taxi về quán cà phê ở phía cầu Bính, Ban chuyên án nhận định nếu phá án ngay sẽ nguy hiểm cho lái xe taxi, vì thế tiếp tục bám sát và tổ chức 3 vòng vây kín với hơn 400 cán bộ, chiến sỹ của Công an tỉnh Quảng Ninh, CATP Hải Phòng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Đại úy Nguyễn Văn Phú kể Ban chuyên án bố trí 13 cảnh sát hình sự đóng giả khách ngồi sẵn tại quán cà phê, phía ngoài còn có hàng chục trinh sát sẵn sàng hỗ trợ. Trong quán chỉ còn lại chiếc bàn trống duy nhất gần lối ra “để dành” cho Doãn Trung Dũng.

Hơn 20h, Dũng mang theo một túi xách nhỏ bước vào quán. Không còn sự lựa chọn, gã đành ngồi tại vị trí đó, kéo những dây hoa giả trang trí ở cửa quán che lại rồi gọi 1 ly cà phê. Một nhân viên của quán định bật thêm đèn cho sáng, nhưng gã đã ngăn lại. Sau khi bê ra ly cà phê cho khách, chủ quán được các trinh sát ra ám hiệu đề nghị đi nhanh vào phía trong. Thế rồi, khi Dũng chưa kịp uống ly cà phê thì những vị khách bỗng dưng bật dậy lao tới đè nghi phạm xuống đất. Trước khi tra tay vào còng số 8, Doãn Trung Dũng hỏi: “Sao các anh biết tôi ở đây?”

3 tháng sau, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Doãn Trung Dũng án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản, đúng như lời gã tự thừa nhận ra khi bị bắt: "Có bắn tôi 10 lần cũng không hết tội". Những ngày trong trại giam, hơn 1 lần Dũng có ý định tự sát nhưng đều được các cán bộ giám thị phát hiện, cấp cứu kịp thời.