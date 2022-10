Hành trình truy bắt nhóm trộm két sắt gần 1,4 tỷ đồng

Biết gia đình nạn nhân không có nhà, nhóm này dùng kiềm cộng lực phá cửa sổ, đột nhập. Tiếp đó, chúng sử dụng xà ben, mỏ lết cậy phá két sắt và đập heo đất trộm số tiền nói trên.

Chiều 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết sau thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, đã bắt giữ Lê Hữu Hùng (tự “Hùng Kỳ”, SN 1985, ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) và Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1978, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; tạm trú tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 14h ngày 29/5, anh Nguyễn Văn Đắc (SN 1983) cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1988, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) đưa con ruột đến TP Tây Ninh để đi học. Đến 16h20 cùng ngày, vợ chồng anh Đắc trở về nhà, thì hoảng hốt phát hiện song sắt cửa sổ phòng bếp bị phá.

Các đối tượng cùng tang vật.

Qua kiểm tra, vợ chồng ông Đắc phát hiện, két sắt để trong phòng ngủ bị đục phá, 2 con heo đất chứa tiền tiết kiệm để phía trên két sắt cũng bị đập vỡ. Tổng số tiền mà gia đình anh Đắc bị mất trộm khoảng 1.385.000.000 đồng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra thu thập dấu vết của nhóm trộm.

Qua điều tra, các trinh sát bước đầu nhận định, đây là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và thông thuộc địa bàn đi lại. Đáng lưu ý, bọn chúng nghiên cứu quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân.

Tiến hành biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Nguyễn Đình Dũng (SN 1993, ngụ khu phố 7, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước), Mai Thị Chi (SN 1978, ngụ tổ 6, ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh), cùng Hùng và Hoa có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhóm Hùng hoạt động lưu động có nhiều tiền án, nên cảnh giác trong mọi hoạt động. Bọn chúng không có nơi lưu trú nhất định, mỗi người một nơi cách xa nhau và thường xuyên qua lại biên giới Campuchia - Việt Nam. Do vậy, lực lượng trinh sát khó khăn đeo bám và bắt giữ đối tượng. Với tinh thần quyết tâm phá án, đến tối 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu bắt giữ Hùng và Hoa. Tang vật thu giữ, gồm: môtô, kiềm cộng lực, 2 xà ben, 2 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu chứng cứ khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Hùng và Hoa bước đầu khai nhận do túng tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Giữa tháng 5, Dũng, Hùng, Hoa bàn bạc với nhau tìm nhà dân có nhiều tài sản để đột nhập trộm cắp. Sau đó, Dũng, Hùng phân công Hoa tìm gia đình có tài sản, nắm quy luật sinh hoạt hàng ngày của họ. Đồng thời, Hoa chụp hình ảnh ngôi nhà chuẩn bị ra tay trộm gửi cho Dũng, Hùng để chúng sẽ trực tiếp đột nhập vào lấy trộm tài sản. Khi thống nhất vai trò cụ thể từng người, Hoa về tỉnh Tây Ninh gặp Chi và nói kế hoạch, nhiệm vụ từng người gây án.

Do có quen biết từ trước, Chi biết nhà vợ chồng anh Đắc có nhiều tài sản. Sau đó, Chi chỉ cho Hoa rồi cùng nhau quan sát, nắm quy luật sinh hoạt của gia đình nạn nhân. Chi và Hoa chụp hình ảnh cửa trước, cửa sau và phòng ngủ nhà vợ chồng anh Đắc gửi cho đồng bọn biết vị trí, đặc điểm.

Khoảng 14h ngày 29/5, biết gia đình anh Đắc đi vắng, Hoa và Chi nhanh chóng chớp thời cơ, liên lạc với Hùng, Dũng. Sau đó, Hùng, Dũng điều khiển xe máy từ tỉnh Bình Phước đến nhà vợ chồng anh Đắc, dùng kiềm cộng lực phá cửa sổ, đột nhập vào nhà nạn nhân, còn Hoa, Chi ở trước nhà cảnh giới.

Tiếp đó, chúng sử dụng xà ben, mỏ lết cậy phá két sắt và đập heo đất trộm số tiền trên. Gây án xong, cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường và đến huyện Hớn Quản (Bình Phước) để chia nhau tiền trộm được tiêu xài. Đáng lưu ý, sau khi trở về Bình Phước, Hùng tiếp tục gây án và bị Công an huyện Hớn Quản khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Hùng và Dũng từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đi cai nghiện bắt buộc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước mở rộng điều tra vụ án, truy bắt Chi để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.