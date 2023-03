Hành trình truy bắt người cho bé trai hút ma túy ở TP.HCM

Sau khi clip được phát tán lên mạng, Nguyên và người tình xóa tài khoản Facebook, bỏ trốn nhiều nơi trước khi bị bắt giữ ở Củ Chi.

Ngày 27/3, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, tạm giữ Lê Văn Bậm (44 tuổi) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cảnh sát đang củng cố hồ sơ để điều tra việc Bậm và người tình là Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ của bé trai) có hành vi hành hạ, ngược đãi và cho cháu bé 3 tuổi sử dụng ma túy.

Xóa tài khoản Facebook, ôm con bỏ trốn

Ngày 24/3, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo của anh T.M.T. (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về việc phát hiện các clip ghi lại cảnh con trai là cháu T.N.T.A. (3 tuổi) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi dục sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Xác định vụ việc xảy ra có dấu hiệu bạo hành trẻ em, gây bức xúc trong dư luận, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng tìm kiếm cháu bé và những người có liên quan.

Bậm bị bắt giữ chiều 26/3. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định năm 2018, anh T.M.T. kết hôn với Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Họ có với nhau 2 con chung là cháu A.N. (5 tuổi) và A.T. (3 tuổi). Đến năm 2021, do mâu thuẫn gia đình, Nguyên đem 2 con bỏ đi rồi sống chung với Lê Văn Bậm.

Sau khi nghe thông tin Nguyễn Thảo Nguyên sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, ngày 22/12, anh T. đã đưa cháu A.N. về sống với mình, còn cháu T. ở lại với mẹ.

Sự việc được phát hiện khi anh T. mượn tài khoản Facebook của Nguyên để bán hàng online, rồi vô tình phát hiện nhiều clip ghi cảnh con trai bị người tình của vợ hăm dọa, cho hút ma túy.

Ngay sau các đoạn clip ghi lại cảnh cháu T. có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được phát tán trên mạng xã hội, Bậm và Nguyễn xóa tài khoản Facebook, đưa cháu T. bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác.

Truy xét qua nhiều tỉnh thành

Trước tính chất của vụ án, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hóc Môn khẩn trương truy xét theo dấu vết nghi can tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn; thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; xã Tân An Hội, huyện Củ Chi; huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số quận, huyện khác trên địa bàn TP.HCM.

Đến 15h30 ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn bắt giữ Lê Văn Bậm, Nguyễn Thảo Nguyên khi họ lẫn trốn tại nhà mẹ ruột của Bậm ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ma túy cùng dụng cụ sử dụng ma túy tại nơi ở của Bậm. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét chỗ ở của Bậm, cảnh sát phát hiện 0,21 gram ma túy cùng dụng cụ sử dụng chất ma túy và một số tang vật có liên quan. Theo kết quả test nhanh, Bậm và Nguyên cùng dương tính ma túy.

Cháu T. âm tính với ma túy, đã được Công an TP.HCM đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Bác sĩ nhận định cháu bé có sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.